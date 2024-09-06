Bilim dünyasında yeni keşif! Sadece gıda boyası kullandılar

ABD'li bilim insanları tarafından gerçekleştirilen bir deney, biyomedikal uygulamalar için umut ışığı oldu. Yaygın olarak kullanılan bir gıda boyasının fare derisinde uygulanmasıyla derinin geçici olarak şeffaflaştığı görüldü. Bu işlem, kan almak için damarları daha görünür hale getirmek gibi tıp ve sağlık alanında geniş kapsamlı uygulamalara sahip olabilir. İşlemin hayvanlara zarar vermediği ve çözeltinin yıkanmasıyla işlemin tersine çevrilebildiği belirtildi.

İNSANLARA UYGULANMASI PLANLANIYOR

Bu buluş, biyomedikal araştırmalarda devrim yaratabilir ve insanlarda başarıyla test edilirse, kan almak için damarları daha görünür hale getirmek gibi tıp ve sağlık alanında geniş kapsamlı uygulamalara sahip olabilir.

Araştırmacılar, canlı farelerin kafatasları ve karınlarındaki deriyi, tartrazin adı verilen sarı bir gıda boyası ve su karışımı uygulayarak şeffaf hale getirdiler. Kalan çözeltiyi yıkamak, hayvanlara zarar vermeyen işlemi tersine çevirdi. Çözelti uygulanmadan önce farelerin kürkü çıkarıldı.

"SİHİRBAZLIK NUMARASI GİBİ"

Çalışmanın ilk yazarı ve Dallas'taki Teksas Üniversitesi'nde Fizik Yardımcısı olan Doçent Zihao Ou yaptığı açıklamada, "Bunun ardındaki temel fiziği anlayanlar için mantıklı; ancak konuya aşina değilseniz, bu bir sihirbazlık numarası gibi görünüyor" dedi.

"Sihir" optik alanından gelen iç görüleri kullanır. Işık emen boya molekülleri, dokunun ışığı dağıtma yeteneğini baskılayarak ışığın cilt yoluyla iletilmesini artırır. Boya, suyla karıştırıldığında, dokunun sulu kısmının kırılma indeksini (bir maddenin ışığı bükme şeklinin bir ölçüsü) dokudaki protein ve yağların indeksine daha iyi uyacak şekilde değiştirir.

İŞLEM SADECE BİR KAÇ DAKİKA SÜRÜYOR

CNN'de yer alan habere göre çalışmayı Kaliforniya'daki Stanford Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırmacı olarak yürüten Ou, "Özellikle mavi ve ultraviyole ışığın çoğunu emen bir molekül olan sarı boyayı, bir saçılma ortamı olan cilt ile birleştirdik" dedi. "Bu iki şey tek tek, ışığın çoğunun içlerinden geçmesini engelliyor," dedi. "Ancak bunları bir araya getirdiğimizde fare derisinin şeffaflığını elde edebildik. Boya cilde tamamen nüfuz ettiğinde cilt şeffaflaşır. Şeffaflığın ortaya çıkması birkaç dakika sürüyor," dedi. "Bir yüz kremi veya maskesinin çalışma şekline benzer: Gereken süre, moleküllerin cilde ne kadar hızlı yayıldığına bağlıdır." dedi.

TIP VE SAĞLIK UYGULAMALARINDA KULLANABİLECEK

Ekip, canlı hayvanlar üzerinde çalışma yapmadan önce tavuk göğsü üzerinde deneyler yaptı .Keşfin biyomedikal araştırmalarda devrim niteliğinde olduğu ve fare derisinden 10 kat daha kalın insan derisinde yapılacak testlerde başarı sağlanabilirse, kan alırken damarların daha görünür hale gelmesinin yanı sıra çok geniş tıp ve sağlık uygulamalarında kullanılabileceği belirtildi.

Araştırmacılar, farelerde kafatasının şeffaf derisi aracılığıyla beynin yüzeyindeki kan damarlarını doğrudan gözlemleyebildiler. Farelerin iç organları karında ve yiyecekleri sindirim kanalından geçiren kas kasılmaları da görülebiliyordu.

Stanford Üniversitesi Malzeme Bilimi Yardımcı Doçent ve Kıdemli Yazar Guosong Hong, "Geleceğe baktığımızda, bu teknoloji damarları daha görünür hale getirebilir, özellikle damarları bulunması zor olan yaşlı hastalar için kan alma veya iğne yoluyla sıvı verme prosedürünü kolaylaştırabilir" dedi.

Ayrıca bu yenilik, cilt kanserinin erken teşhisinde yardımcı olabilir, fotodinamik ve fototermal terapiler gibi derin doku tedavilerinde ışık penetrasyonunu iyileştirebilir ve lazer tabanlı dövme silme işlemini daha kolay hale getirebilir.