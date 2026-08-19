Haberler

12 Saatlik Ameliyatla Kopan Bilek Kurtarıldı

12 Saatlik Ameliyatla Kopan Bilek Kurtarıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

- Afyonkarahisar'da ameliyatı gerçekleştiren ekibin şefi Dr. Öğretim Üyesi Arif Yılmaz: "Yaralanma bölgesi çok kötüydü. Ameliyatta atardamar ve toplardamarların, iki majör sinirin, sonrasında kemiklerin tek tek onarımını yaptık" "Şu anda 25 gün oldu, hastanın el dolaşımı gayet iyi"

Afyonkarahisar'da bir kişinin dalgıç pompasının kablosuna elini kaptırması sonucu sağ bileğinin kopma noktasına gelmesi üzerine 12 saat süren operasyonda??????? damar, sinir ve kemiklerin onarımı gerçekleştirildi.

40 yaşındaki Murat Bozkurt, tarlasında çalıştığı sırada dalgıç pompasının kablosuna sağ bileğini kaptırdı.

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Hastanesi'ne götürülen hastanın sadece derinin tuttuğu bileği, gerçekleştirilen operasyonla yeniden işlev kazanmaya başladı.

"Tek tek onarım yaptık"

Ameliyatı gerçekleştiren ekibin şefi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Arif Yılmaz, AA muhabirine, hastanın kendi tarlasında çalışırken yaşadığı kaza sonucu hastaneye getirildiğini söyledi.

Bu tarz yaralanmaların özellikle yaz aylarında çok fazla olduğunu anlatan Yılmaz, böyle durumlarda yaşanan panikle hastaların nasıl davranacağını bilemediğini dile getirdi.

Yılmaz, bu tür olaylar sonrası zaman kaybı yaşanmaması gerektiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Hasta, 112 Acil Sağlık ekiplerince acil servise getirildi. Bileği sadece deri bağlantısıyla duruyordu, kopmak üzereydi. Hızlıca değerlendirme yaptık. Gerekli planlamaların ardından hastayı ameliyata aldık. Ameliyat 12 saat sürdü. Yaralanma bölgesi çok kötüydü. Ameliyatta atardamar ve toplardamarların, iki majör sinirin, sonrasında kemiklerin tek tek onarımını yaptık. Şu anda 25 gün oldu, hastanın el dolaşımı gayet iyi. Hastanın bacağından aldığımız damarı, eksik olan yerlere damar yaması olarak kullandık. Sadece ilk ameliyatta parmağın ve el bileğinin yukarı doğru kalkmasını sağlayan tendonlarını yapmadık. Ameliyat çok uzun olduğu için yapmadık. Ama hastaya dışarıdan destekleyici bir sistem yaptık. Hastayı gelecek haftadan itibaren elini ekstansiyona (bükülmüş uzvun düz konuma getirilmesi) getirmesi gereken tendonlarının da onarımını yapıp, fizik tedavi sürecini başlatacağız"

Hasta Murat Bozkurt da yaşadığı kaza sonrası zor günler geçirdiğini, doktorların sayesinde bileği kurtarıldığı için mutlu olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
MHP lideri Bahçeli: Seçim sistemi yeniden düzenlenmeli

Dengeleri değiştirecek sözler! Bahçeli'den sürpriz seçim çağrısı
Furkan Vakfı Başkanı Alparslan Kuytul gözaltına alındı

Oktay Saral "Sıra sende" demişti! Alparslan Kuytul ve eşi gözaltında
Alparslan Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba

Kuytul’a kelepçe takıldığı an! Yüz ifadesi de sözleri de bomba
Kuytulcular'a ait sosyal medya hesaplarına ve web sitelerine erişim engeli getirildi

Kuytulcular'a bir darbe daha! Hepsi kapatıldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Galatasaray'ın yeni yıldızı taraftarla vedalaştı

Süper Lig devine transferini kendi açıkladı
Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali

Yıllar onu değiştirmemiş! Ünlü oyuncunun 22 yaşındaki hali
Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu

Fenerbahçe kadroya almayıp yüzüne bakmamıştı: Barcelona talip oldu
Çin'de sel ve toprak kayması: 10 ölü, 21 bin tahliye

Çin'de sel ve toprak kayması nedeniyle 10 kişi öldü
Tesettürlü hakaret eden şahıslar için düğmeye basıldı

Bu iki alçak için düğmeye basıldı

Olay Türkiye'de yaşandı! Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu

Sabah uyandığında çocuğunun eline ayağına bakan anne şoke oldu
Ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor! Greenwood'u yere göğe sığdıramadılar, Kerem'i yerden yere vurdular

Bütün ülke Fenerbahçe'yi konuşuyor