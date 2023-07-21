Bilecik'te Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi Açıldı

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde açılan Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, çevre illerden gelen sokak hayvanlarına sağlık hizmeti sunuyor. Son 1,5 yılda 2.500'e yakın hayvan tedavi edildi. Merkezde ultrason cihazıyla hastalık ve gebelikler önceden tespit ediliyor. Ayrıca sokak hayvanlarına mama dağıtımı yapılıyor.

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 2022 yılında açılan Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezi, çevre illerden tedavi amaçlı getirilen sokak hayvanları için radyolojiden endoskopiye kadar birçok alanda sağlık hizmeti sunuyor.

Osmaneli Belediyesi'nin evcil ve sokak hayvanları için 40 bin metrekare alana, iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle temin edilen son teknolojik cihazlarla tüm tıbbi müdahalelerin yapılabildiği modern hayvan hastanesinde, son 1,5 yıl içinde sağlık sorunu yaşayan veya yaralanan 2 bin 500'e yakın hayvan tedavi edildi.

Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezinde, tanı ve tedavide kullanılan ultrason cihazıyla, hayvanlardaki hastalık ve gebelikler önceden tespit ediliyor. Hastalanan veya yaralanan hayvanlar, acil müdahale ekipleri aracılığıyla hastaneye getiriliyor. Sokakta yaşayan ve yiyecek bulmakta zorlanan hayvanlar için de belirli bölgelerde mama dağıtımı yapılıyor.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, AA muhabirine, barınak, hayvan hastanesi ve hayvan oteli ile laboratuvar olmak üzere yaklaşık 40 bin metrekare alanda faaliyet gösterdiklerini belirterek, özellikle sokak hayvanlarının barınması ve tedavi edilmesi konusunda büyük bir eksikliğin bulunduğunun altını çizdi.

2014 yılında bin kapasitelik hayvan barınağı yaptıklarını ve daha sonra iş adamı Doğan Zaimoğlu'nun desteğiyle alanı Hayvan Hastanesi ve Rehabilitasyon Merkezine dönüştüklerini anlatan Şahin, şöyle konuştu:

"Sadece kendi ilçemiz anlamında değil çevre illerimiz bazında da hizmet veriyoruz. Hem ilçemiz anlamında hem de ilimiz anlamında büyük bir açığı gideren hayvan hastanesi ve hayvan barınağı oldu. Şeyh Edebali Üniversitesi Tıp Fakültesi ile bunu biraz daha geliştirelim istedik. Rektörümüz Prof. Dr. Şükrü Beydemir ve Dekanımız Prof. Dr. Mahmut Baykan ile hayırsever iş adamımız Zaimoğlu'nun destekleriyle özellikle hayvan ve insan sağlığı üzerinde aşı, tedavi unsurlarını geliştirebilecek Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü kurulmasına başladık ve laboratuvar inşaatını büyük oranda tamamladık. Laboratuvarı önemsiyoruz, çünkü bilimsel çalışmalar oluyor. Üniversitemizin sahiplenmesiyle birlikte bu alanda da belki Türkiye'de ilk üçe girebilecek laboratuvar ilçemizde olacak. Aşılar konusunda şu ülkede bulunan aşılar diye bahsediyoruz. Artık bundan sonra inşallah Türkiye'de Osmaneli, üniversitemiz birlikte yapılan çalışmalarda bulunan veya işleme konulan aşılardan bahsedilebilecek. Tabii bu hızla gelişen ülkemizde özellikle teknik anlamda sağlık anlamında da önemli bir katkı sağlayacak."

"Bölgenin kapsamlı hayvan hastanesi"

Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Hayvan Hastanesi Başhekimi Veteriner Hekim Abdullah Tetik ise sokak hayvanlarının iyileşmesinin ve kendilerini daha sağlıklı hissetmelerinin halk sağlığı açısından da önemli olduğunun altını çizdi.

Merkezin tüm donanımlara sahip olduğunu aktaran Tetik, şunları kaydetti:

"Merkezimizi destekleyen iş insanı Doğan Zaimoğlu'na ayrıca teşekkür ediyorum. Bölgenin tam kapsamlı hastanesini kurarak, hayvan sağlığına hediye etti. Burada radyolojiden tutun da endoskopiye kadar, çoğu beşeri hekimlikte ve hastanelerde olmayan imkanları, hayvanlarımız için seferber ediyoruz. Diş rahatsızlığı çeken hayvanlarımızın diş hekim tedavileri gerçekleştiriliyor. Gözünde katarakt olan bir köpeğimizin katarakt ameliyatı yapılabiliyor. Kurdele yutan bir kedimizin midesinden cerrahi operasyon olmadan, endoskopi yöntemiyle bunu çıkartabiliyoruz. Bir araç çarpması sonucu travma yaşayan bir köpeğimizin ayağını ortopedik müdahaleyle hızlı bir şekilde iyileştirebiliyoruz."

Tamamen ücretsiz bir şekilde sokak hayvanlarına yönelik bu operasyonları gerçekleştirebildiklerini ifade eden Abdullah Tetik, "Peki tabii hayvanlarımızı sahiplenen de oluyor mu? Tabii burada en büyük güzelliğimiz bu. Merkezimiz kurulduktan sonra iyileştirilen hayvanların sahiplendirilmesini arzu ediyoruz. Bunun için de hayvanları sahiplendirme derneği kurduk. Tedavisi tamamlanan hayvanımızın sıcacık bir yuvayla karşılaştığında o hayvanımızın ve onu sahiplenen kişinin gözlerindeki sevinç görülmeye değer." diye konuştu.

Tetik, merkezde sorumlu müdür olmak üzere 4 veteriner hekim, 2 veteriner tekniker ve teknisyeni ile 2 hayvan bakıcısının görev yaptığını sözlerine ekledi.