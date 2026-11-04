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Bilecik'te göz polikliniğine atanan Op. Dr. Selma Beyatlı hasta kabulüne başladı

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Bilecik'te göz polikliniğine atanan Op. Dr. Selma Beyatlı hasta kabulüne başladı
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Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başlayarak hasta kabulüne başladı. Hastane yönetimi Beyatlı'ya yeni görevinde başarılar dileyip eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceğini belirtti.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi atanan Op. Dr. Selma Beyatlı hasta kabulüne başladı.

Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne yeni doktor atamaları devam ediyor. Bu kapsamda hastanenin Göz Hastalıkları Polikliniğine atanan Op. Dr. Selma Beyatlı göreve başladı. Hastane yönetimi göreve başlayan Op. Dr. Selma Beyatlı'na yeni görev yerinde başarılar dileyerek, eksik görülen polikliniklerde doktor atamalarının devam edeceği belirttiler.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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