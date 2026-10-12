Haberler

Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, Urla'daki toplantıda Bakan Memişoğlu ile görüştü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bilecik İl Sağlık Müdürü Damkacı, Urla'daki toplantıda Bakan Memişoğlu ile görüştü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu'nun katıldığı İzmir Urla'daki İl Sağlık Müdürleri Toplantısı'na katıldı. Üç gün süren toplantıda sağlık hizmetlerine ilişkin sunumlar yapıldı ve hizmetlerin geliştirilmesi değerlendirildi.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ile bir araya geldi.

Bakan Memişoğlu'nun katılımıyla İzmir'in Urla ilçesindeki Karantina Adası'nda İl Sağlık Müdürleri Toplantısı düzenlendi. Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantı üç gün sürdü. Programa Sağlık Bakan Yardımcıları, genel müdürler, il sağlık müdürleri ve birim amirleri katıldı. Toplantı kapsamında genel müdürlükler tarafından çeşitli sunumlar gerçekleştirildi. Sunumlarda sağlık hizmetlerine ilişkin çalışmalar ele alınırken, programın devamında mevcut hizmetlerin geliştirilmesine yönelik değerlendirmelerde bulunuldu. İl sağlık müdürlerinin de katıldığı toplantıda, sağlık hizmetlerinin daha etkin yürütülmesine yönelik konular üzerinde duruldu.

Bilecik İl Sağlık Müdürü Dr. Ferhat Damkacı'nın da yer aldığı toplantı, sağlık alanındaki çalışmaların değerlendirilmesi ve hizmetlerin geliştirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunulmasıyla tamamlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 28 sitede yayınlandı.
Altın haftaya yükselişle başladı! Gözler kritik verilerde

Piyasalar alev aldı! Herkes aynı haberi bekliyor
Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı

Kasisten geçti, hayatı kabusa döndü! Vücudunun yüzde 25'i yandı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Avrupa'da suikast alarmı! Başbakan ülke ismi verip uyarmıştı

Başbakana ölüm tehdidi! Ülke ismini verip güvenlik güçlerini uyarmıştı
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu! Sokaklarda gerilim büyüyor

Hamam Böcekleri hükümete meydan okudu
Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek

Tohumu 300 lira, ürünü 50 lira etmiyor! Çiftçiler dereye dökecek
Merve Dizdar anne olmak için gün sayıyor! Yeni kareler geldi

Anne olmak için gün sayıyor! Ünlü oyuncudan karnı burnunda yeni pozlar
Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Samsunspor'un eski yıldızı Amerika'yı salladı

Süper Lig'den gitti tarih yazdı! Bu adam gerçekten futbolcunun kralı
Türk model Mister Global yarışmasında dünya birincisi oldu! Dilhan Divrikli’den büyük başarı

Dünyanın en yakışıklı erkeği bir Türk!