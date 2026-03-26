Trabzon'da beyin ölümü gerçekleşen genç kadının organları 3 hastaya umut oldu

Trabzon'da tedavi gördüğü hastanede beyin ölümü gerçekleşen 23 yaşındaki kadının organları, 3 hastaya nakledilecek.

Giresun'un Bulancak ilçesinde 21 Mart'ta hastaneye şiddetli baş ağrısı şikayetiyle başvuran kadın hasta, entübe edilerek Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Farabi Hastanesi'ne sevk edildi.

Yoğun bakımda tedavisi devam eden hastanın 24 Mart'ta beyin ölümünün gerçekleşmesinin ardından anne ve baba, kızlarının organlarının bağışlanması yönünde karar aldı.

Vefat eden hastanın bir böbreği ve karaciğeri Erzurum'a, diğer böbreği ise Bursa'daki hastaya nakledilmek üzere gönderildi.

KTÜ Farabi Hastanesi Organ Nakli Koordinatörü Ebru Yılmaz, AA muhabirine, genç kadının yüksek tansiyona bağlı yaşadığı baş ağrısı şikayetiyle hastaneye başvurduğunu söyledi.

Yılmaz, hastanın tedavi gördüğü sırada beyin ölümünün gerçekleştiğini belirterek, organ nakli için aile ile görüştüklerini ifade etti.

Ailenin üzgün ve zor bir süreçten geçtiğini dile getiren Yılmaz, "Annenin söylediği bir şey beni çok etkiledi. Çok üzgün ve kararsız kaldı, 'Birileri benimle aynı acıyı yaşamasın diye bunu kabul ediyorum.' dedi. Vefat eden kızımızın kardeşleri, bütün aile birbirlerine kenetlenip, bu zor günlerinde böyle güzel bir karar verdiler." diye konuştu.

Yılmaz, Sağlık Bakanlığınca nakile uygun görülen böbrekler ve karaciğerin Erzurum ile Bursa'daki hastalara gönderildiğini belirterek, "Umarım alan insanlar da mutlu ve sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam ederler." dedi.

Kişinin yaşarken organ bağışına ilişkin düşüncesini yakınlarına bildirebileceğini vurgulayan Yılmaz, "Hepimiz hayatımızı kaybedeceğiz. Nasıl öleceğimizi bilmiyoruz ama beyin ölümüyle hayatımızı kaybettiğimiz durumda buna karar verecek ailelerimiz oluyor. Bu çok zor oluyor, en zor gününde bu kararı vermek durumunda kalıyorlar." ifadelerini kullandı.