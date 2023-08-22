Beyin Kanaması Geçiren Bitlis Polis Akademisi Müdürü, Helikopterle Diyarbakır'a Sevk Edildi

1)BEYİN KANAMASI GEÇİREN BİTLİS POLİS AKADEMİSİ MÜDÜRÜ, HELİKOPTERLE DİYARBAKIR'A SEVK EDİLDİ

BİTLİS'te beyin kanaması geçiren Bitlis Polis Akademisi Polis Meslek Eğitim Merkezi Müdürü (POMEM) Kazım Kaman, Bitlis- Tatvan Hastanesindeki ilk müdahalesinin ardından helikopterle Diyarbakır'a sevk edildi.

Akşam saatlerinde rahatsızlanan Kazım Kaman, ambulansla Bitlis- Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği tespit edilen Kaman'a burada ilk müdahalesi yapıldı. Daha sonra da ileri tetkik ve tedavi için hastane bahçesine inen helikopterle Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne sevk edildi.