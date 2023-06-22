Belize, Sıtmadan Arındırılmış Ülke Olarak Onaylandı

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Belize'nin sıtmadan arındırılmış olarak onaylandığını duyurdu. Belize, Azerbaycan ve Tacikistan'ın ardından bu statüyü kazanan üçüncü ülke oldu. DSÖ, Belize'nin sıtma programını yeniden yönlendirdiği ve Covid-19 salgını sırasında da sıtma gözetim çalışmalarını sürdürdüğünü belirtti. Belize'nin sıtmadan arındırılmış olarak onaylanması ile Amerika Bölgesi'ndeki 11 ülke de dahil olmak üzere toplam 42 ülke ve 1 bölgenin DSÖ tarafından sıtmadan arındırılmış olarak onaylanmış olduğu belirtildi.

DSÖ tarafından yapılan açıklamada, 70 yılı aşkın bir süredir devam eden sıtmayı yok etme çabalarının ardından Belize'nin sıtmadan arındırılmış olarak onaylandığı açıklandı. Açıklamada, 1994'te yaklaşık 10 bin vakadan 2019'da 0 yerel vakaya düşerek ülkenin son 30 yılda sıtma vakaları yönünde belirgin bir azalma sağladığı belirtildi. Belize'nin 2015 yılında sıtma programını yeniden yönlendirdiği ve Covid-19 salgını sırasında da sıtma gözetim çalışmalarını sürdürdüğü ifade edildi.

"SINIR ÖTESİ İŞ BİRLİĞİ DE BU BAŞARIDA ROL OYNADI"

Açıklamada, "Ulusal sıtma programı ile Belize Vektör Ekoloji Merkezi arasında uzun süredir devam eden bir ortaklık, sıtma taşıyan sivrisineklerin dağılımı ve yoğunluğu ile sıtma kontrolünde kullanılan böcek ilaçlarına karşı dirençleri hakkında kritik bilgiler sağlayan entomolojik (böcekbilimsel) gözetimi sağlamıştır. Komşu Meksika ve Guatemala ile sınır ötesi iş birliği de başarının anahtarı olmuştur" denildi.

Belize'nin, Mart ayında Azerbaycan ve Tacikistan'ın onaylanmasının ardından 2023 yılında sıtmadan arındırılmış ülke statüsü kazanan üçüncü ülke olduğu vurgulandı.

"BELİZE İÇİN OLAĞANÜSTÜ BİR BAŞARIDIR"

DSÖ Genel Direktörü Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus konuyla ilgili olarak, "DSÖ, Belize halkı ve hükümeti ile küresel ve yerel ortaklardan oluşan ağını bu başarıdan dolayı kutluyor. Belize, doğru araçlar ve doğru yaklaşımla sıtmasız bir geleceğin hayalini nasıl kurabileceğimizin bir başka örneği" ifadelerini kullandı.

Pan Amerikan Sağlık Örgütü (PAHO) Direktörü Dr. Jarbas Barbosa da "Paraguay, Arjantin ve El Salvador'un ardından Belize, Amerika kıtasında dördüncü, Orta Amerika'da ise son 5 yıl içinde sıtmadan arınmış olduğu belgelenen ikinci ülke oldu. Bu Belize için olağanüstü bir başarıdır ve Amerika kıtasındaki diğer endemik ülkeler için de ilham kaynağı olacaktır" dedi.

TOPLAMDA 42 ÜLKE VE 1 BÖLGE SITMADAN ARINDIRILMIŞ OLARAK ONAYLI

Belize'nin sıtmadan arındırılmış olarak onaylanması ile Amerika Bölgesi'ndeki 11 ülke de dahil olmak üzere toplam 42 ülke ve 1 bölgenin DSÖ tarafından sıtmadan arındırılmış olarak onaylanmış olduğu belirtildi.

SITMADAN ARINMIŞ STATÜSÜ NEDİR?

DSÖ'nün sitesinde yer alan bilgilere göre, sıtmanın ortadan kaldırıldığının belgelendirilmesi, bir ülkenin sıtmadan arındırılmış statüsünün DSÖ tarafından resmi olarak tanınmasıdır. Sertifika, bir ülkenin Anopheles (Anofel) sivrisinekleri tarafından yerli sıtma bulaşma zincirinin ülke çapında en az son üç yıl üst üste kesintiye uğradığını titiz ve güvenilir kanıtlarla göstermesi halinde verilir. Buna ek olarak, herhangi bir sıtma vakasını hızla tespit edip müdahale edebilecek ulusal bir gözetim sistemi ve hastalığın yeniden ortaya çıkmasını önlemeye yönelik etkili bir program da işler durumda olmalıdır. Sıtmadan arındırma sertifikasının verilmesine ilişkin nihai karar, Sıtmanın Ortadan Kaldırılması ve Sertifikalandırılması'na ilişkin bağımsız Teknik Danışma Grubu'nun tavsiyesine dayalı olarak DSÖ Genel Direktörüne aittir.