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Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı

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Haberler.com'da sunucu Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu olan Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op.Dr. Übeydullah Sevgili, ameliyatsız tedavi yöntemlerine öncelik verdiklerini belirtti. Eklem ve diz ağrılarının en yaygın sebebinin kireçlenme olduğunu söyleyen Sevgili, hidrojel ve eksozom gibi yeni tedavi yöntemlerinden bahsetti. Ayrıca, bel fıtığı ameliyatlarının gelecekte tarihe karışacağını ifade etti.

Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Op. Dr. Übeydullah Sevgili, eklem ve diz rahatsızlıklarında ameliyatsız tedavi yöntemlerinin önemine dikkat çekti. Hastaların yaşam kalitesini artıran yeni nesil uygulamalar hakkında bilgi veren uzman, özellikle hidrojel ve eksozom tedavilerinin etkili sonuçlar verdiğini belirtti.

"AMELİYATSIZ TEDAVİ YÖNTEMLERİNİ TERCİH EDİYORUZ"

Eklem ve diz ağrılarında cerrahi müdahaleye gerek kalmadan tedavi uygulanabildiğini belirten Sevgili, "Ameliyatsız tedavi yöntemlerini tercih ediyoruz" dedi. Bu yöntemlerin hastalara daha konforlu bir iyileşme süreci sunduğunu ifade etti.

Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı

"EKLEM VE DİZ AĞRILARININ EN SIK NEDENİ KİREÇLENMEDİR"

Diz ve eklem problemlerinin en büyük sebebinin kireçlenme olduğunu belirten uzman, "Eklem ve diz ağrılarının en sık nedeni kireçlenmedir" sözleriyle hastaların bu konuda bilinçlenmesi gerektiğini söyledi.

Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı

"HİDROJEL, DİZE ENJEKTÖRLE YAPILAN BİR TEDAVİ YÖNTEMİDİR"

Diz rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılan hidrojel yöntemine değinen Sevgili, "Hidrojel, dize enjektörle yapılan bir tedavi yöntemidir" diyerek bu yöntemin eklem sağlığını korumada etkili olduğunu belirtti.

Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı

"EKSOZOM, KÖK HÜCRELERDEN ELDE EDİLEN PARTİKÜLLERDİR"

Kök hücre tedavisiyle ilgili önemli bilgiler paylaşan uzman, "Eksozom, kök hücrelerden elde edilen partiküllerdir" diyerek bu tedaviyle dokuların yenilenmesinin sağlandığını açıkladı.

"DİZİ TEDAVİ ETTİĞİMİZ ZAMAN BEL AĞRISI DA AZALMAYA BAŞLIYOR"

Diz sağlığının bel ağrılarıyla doğrudan bağlantılı olduğunu belirten Sevgili, "Dizi tedavi ettiğimiz zaman bel ağrısı da azalmaya başlıyor" ifadeleriyle hastaların diz sağlığına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı

"BEL FITIĞI AMELİYATLARI TARİHE KARIŞACAK"

Gelecekte bel fıtığı ameliyatlarına ihtiyaç kalmayacağını belirten uzman doktor, "Bel fıtığı ameliyatları ileride tarihe karışacak" sözleriyle dikkat çekti. Teknolojik gelişmeler sayesinde ameliyatsız tedavi yöntemlerinin çok daha yaygın hale geleceğini ifade etti.

Bel fıtığı ameliyatları tarihe karışıyor! Op. Dr. Übeydullah Sevgili anlattı
Haberler.com / Melis Yaşar - Sağlık
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