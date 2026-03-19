Bayramda "dengeli beslenme" uyarısı

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Betül Erişmiş, ramazan sonrası ani ve aşırı miktarda besin tüketiminin mide ve bağırsak sistemini zorlayarak sindirim problemleri ve hazımsızlığa yol açabileceğini belirterek, sık ve az miktarda beslenme uyarısında bulundu.

Erişmiş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı sonrası sağlıklı beslenme önerilerini paylaştı.

Oruç tutarken beslenme düzeninin değiştiğini belirten Erişmiş, vücudun alıştığı düzenin bayramda birden değiştirilmemesi gerektiğini, uzun süreli açlık sonrası yağlı ve şekerli besinlerin fazla tüketilmesinin sindirim sistemi sorunları ve kan şekeri düzensizliklerine yol açabileceğini söyledi.

Erişmiş, bu nedenle bayram sabahına hafif ve dengeli bir kahvaltıyla başlanmasını önererek, "Bayram kahvaltısında yumurta, peynir, zeytin, yeşillikler, domates, salatalık ve tam tahıllı ekmek gibi hafif bir kahvaltıyla başlamayı, kızartma, yağlı, işlenmiş şarküteri olan besinlerden de uzak durulmasını öneriyoruz. Bayramda özellikle çok yaygın olarak yapılan hatalardan biri sık miktarda ve çok miktarda yemek yemek oluyor." dedi.

Beslenmede öğün düzenine dikkat edilmesi gerektiğini vurgulayan Erişmiş, üç ana öğünün korunması ve ihtiyaç halinde ara öğünlerle beslenmeye devam edilmesi gerektiğini ifade etti.

Erişmiş, uzun süreli açlığın ardından yoğun miktarda tatlı tüketiminin kan şekerinde önemli dalgalanmalara yol açabileceğine işaret ederek, bunun özellikle yemek sonrası ağırlık, uyku hali ve yorgunluk gibi şikayetlere neden olabileceğini, bu durumun diyabet gibi ek hastalığı bulunan kişilerde daha ciddi sonuçlara yol açabileceğini söyledi.

Tatlı tüketiminin tamamen yasak olmadığını ancak günde bir porsiyonu geçmemesi gerektiğine dikkati çeken Erişmiş, özellikle şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlıların tercih edilmesini önerdi.

"Sık sık ve az beslenmeyi öneriyoruz"

Erişmiş, özellikle tatlı tüketilen öğünde ekmek, makarna, pilav ve patates gibi diğer karbonhidrat kaynaklarından uzak durulması gerektiğini vurguladı.

Sindirim sistemini rahatlatmak için öğün düzeninin korunmasının önemine işaret eden Erişmiş, şunları kaydetti:

"Ramazan ayı boyunca kişiler uzun süre aç kalmaya alışık oluyorlar, mide ve bağırsak sistemi de buna adapte oluyor ama sonrasında birden yüklenmek sindirim problemleri ve hazımsızlık sorunlarına yol açabiliyor. Bu durumu yaşamamak için sık ancak az beslenmeyi öneriyoruz. Normal öğün planına dikkat etmek gerekiyor aslında. Kahvaltı yapmak, öğlen ve akşam yemeklerini öğün saatlerine uygun şekilde yapmak gerekiyor. Mümkün olduğunca akşamları 7-8'den sonra besin tüketmemeye dikkat etmek lazım. Eğer herhangi bir acıkma işareti oluyorsa bu gibi durumlarda kişilerin meyve veya bir avuç çiğ kuru yemiş tüketmelerini önerebiliyoruz."

"Diyabet, hipertansiyon ve kalp hastaları diyetine devam etmeli"

Erişmiş, diyabet, hipertansiyon ve kalp hastalarının bayramda da beslenme düzenlerini bozmamaları gerektiğini belirterek, bu kişilerin mevcut diyet programlarına devam etmesinin önemine dikkati çekti.

Diyabet hastalarının karbonhidrat ağırlıklı beslenmeden kaçınması ve tatlı tüketimini sınırlandırması gerektiğini ifade eden Erişmiş, misafirliklerde sunulan tüm porsiyonların tüketilmemesini, mümkün olduğunca küçük porsiyonlar ya da tadımlık porsiyon tercih edilmesini önerdi.

Hipertansiyon ve kalp hastalarının ise tuz ve yağ alımına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Erişmiş, turşu ve zeytin gibi tuz oranı yüksek besinlerden kaçınılması ve yemeklere ekstra tuz eklenmemesi gerektiğini kaydetti.

"Hastalar sindirim rahatsızlıkları nedeniyle acile başvurabiliyor"

Erişmiş, ramazan ayı boyunca sıvı tüketiminin azaldığına dikkati çekerek, günlük 2-2,5 litre sıvı tüketiminin önemli olduğunu, çay ve kahvenin ise günde 3-4 fincanı aşmasının sıvı dengesizliklerine ve uyku problemlerine yol açabileceğini ifade etti.

Özellikle mide rahatsızlığı bulunan kişilerde daha belirgin olmak üzere, sürekli ve fazla miktarda yemek yemenin sindirim sorunlarına yol açabileceğini söyleyen Erişmiş, şunları kaydetti:

"Hastalara, öğünlerini 20-30 dakikaya yayarak tüketmelerini ve sonrasında sindirimi desteklemek amacıyla kısa bir yürüyüş yapmalarını öneriyoruz. Bayramlarda özellikle uzun süreli açlıktan sonra vücuda birden yüklenilmesi, reflü ve gastrit gibi zeminde de gastrointestinal sistem hastalığı olan kişilerde daha fazla olmak üzere mide problemleri ve sindirim rahatsızlıklarını oldukça sık görmemize neden olabiliyor. Bu nedenle de hastalar acile sıklıkla başvurabiliyorlar. Bunu yaşamamak adına ani ve aşırı miktarda besin tüketiminden kaçınılması önemlidir."

Erişmiş, ev sahiplerinin misafirlerin küçük porsiyon tercihlerini ya da bazı yiyecekleri tüketmek istememelerini anlayışla karşılaması gerektiğini belirterek, küçük porsiyonlarla ikram yapılmasının hem sağlık hem de israfın önlenmesi açısından daha uygun olacağını söyledi.