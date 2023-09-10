Batman'da Onkoloji Tanı Merkezinin temel atma töreni gerçekleşti

BATMAN - Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesinin bahçesinde yapımına başlanan Onkoloji Tanı Merkezinin temel atma töreni gerçekleştirildi.

Batman İl Sağlık Müdürlüğü tarafından ilk etap çalışması tamamlanan Onkoloji Tanı ve Tedavi Merkezi'nin ikinci etap için ihale edilmesinin ardından çalışmalar başladı. 38 milyon TL'ye ihale edilen Onkoloji merkezi 364 günde tamamlanacak. İl dışına sevklerin önüne geçmek ve Batman'a yakın olan Siirt, Mardin, Şırnak, Bitlis, Muş, Bingöl illerine de bu hizmet verilerek, Diyarbakır ve Elazığ gibi illerin sevk yükünün de hafifletilmesi amaçlanıyor.

Törende açılış konuşmasını yapan İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, "Yaklaşık 38 milyon TL'ye ihale edilen onkoloji merkezi yapım işi için yüklenici firmaya 364 gün süresi verildi. Binamız Eğitim ve Araştırma Hastanesi içerisinde bin 976 metre kare olmak üzere 7 yüz 60 metre kare oturma alanı ve 107 metre kare teknik kapalı alan olacak şekilde inşa edilecektir. Hizmet kapalı alanımız zemin kat, bodrum kat ve birinci kat olacak şekilde planlanmıştır. Kamu ve özel hastanelerimizdeki onkoloji kliniklerinde il içi ve il dışından hasta kitlesinin almakta olduğu tedavinin önemli bir kısmını PET\CT ve Linac cihazları oluşturmaktadır. OTM (Onkoloji Tanı Merkezi) binamızın tamamlanmasıyla bu eksiklik giderilerek özellikle Diyarbakır, Malatya ve Elazığ'a sevkin önüne geçilmiş olacak ve ilimize yakın olan Siirt, Mardin, Bitlis, Şırnak ve sınırlarımıza yakın olan Zaho, Duhok ve Erbil'e kadar bu hizmet verilecektir" dedi.

"yetersiz durumda olan fiziki mekanlarımızı çeşitlendirdik ve kapasitelerini arttırdık"

Batman'da yatak kapasitesinin yüzde 420 artış gösterdiğini belirten Batman Belediyesi Başkan Vekili ve Batman Valisi Ekrem Canalp, " Reform etmediğiniz hiçbir kurum zaman içerisinde dinamizmini koruyamaz. Reforme edilmemiş her bir kurum bir zaman sonra atalete sürüklenmeye mahkumdur ve reforme edilmemiş her bir kurum zaman içerisinde kalitesiz hizmet üretmeye mahkumdur. Daha öncesinde yetersiz durumda olan fiziki mekanlarımızı çeşitlendirdik ve kapasitelerini arttırdık. Somut bir örnek vereyim, Batman'da 2000 yılındaki yatak sayısı 271 iken bugün bin 150'dir. Yani sağlıkta reform projesinin Batman'daki somut sonucu Batman'daki yatak kapasitemiz yüzde 420 artış göstermiştir" diye konuştu.

Törene Batman Belediyesi Başkan Vekili ve Batman Valisi Ekrem Canalp, İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Semih Canpolat, protokol üyeleri, sağlık personelleri, doktorlar ve STK temsilcileri katıldı.