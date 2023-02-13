Baş ağrısı için sık ilaç kullananlara 'baş ağrısı günlüğü' tavsiyesi

ZONGULDAK Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, ayda 3 veya 4'ten fazla baş ağrısı şikayeti olanlara, 'baş ağrısı günlüğü' tutmalarını tavsiye ederek, "Günlükte; baş ağrısının başladığı zamanı, şiddetini, sıklığını, hangi ağrı kesiciyi kullandıklarını yazmalarını istiyoruz. Çok fazla ağrı kesici ya da migrene özel ilaçları kullanmaları, hastalarda ciddi baş ağrısına sebep olabiliyor. Bunu da engellememiz gerekiyor" dedi.

Nöroloji Uzmanı Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, 'soğuk baş ağrısı' diye bir kavram olduğunu belirterek, "Özellikle soğuk havalarda, soğuk bir şeyler yenmesiyle, dışarıdan soğuğa maruz kalınca ya da soğuk suya dalmakla tetiklenebilen genellikle tek taraflı saplanıcı, göz arkası, alın ve şakaklarda bir baş ağrısı oluyor. Soğuktan korunarak engellenebilecek bir baş ağrısı. Soğuk baş ağrısı migreni tetikleyebilir. Migren hastalarını birçok hava değişimi etkileyebiliyor. Soğuk havanın migreni nasıl tetiklediği tam olarak bilinmiyor ama beyindeki kimyasal dengeleri değiştirdiği düşünülüyor. Soğuk havada sinüzit baş ağrısı diğer baş ağrılarıyla çok karışmakta. Sinüzitin daha değişik klinik bulguları mevcut. Burun akıntısı, burun tıkanıklığı, ses değişikliği ve yüzde dolgunluk olabiliyor. Migren hastaları soğukta tetiklenebiliyor. Bunu da hastalar özellikle 'baş ağrısı günlüğü' tuttuklarında, hangi havalarda baş ağrılarının arttığı ve neyin tetiklediğini daha rahat kavrayabiliyorlar. Soğuk havanın tetiklediğini biliyorsak, hastaya bu havalarda gerekli değilse dışarı çıkmamaları, saçlarını ıslak bırakmamalarını, bu dönemde daha erken ilaçlarını almaları, beslenme ve uykuya dikkat etmelerini önerebiliriz" diye konuştu.