Balkanlardan tedavi için gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor Bulgaristan vatandaşları başta olmak üzere Balkan ülkelerinden Edirne'ye tedavi için gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor.

Balkanlardan tedavi için gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor

EDİRNE - Bulgaristan vatandaşları başta olmak üzere Balkan ülkelerinden Edirne'ye tedavi için gelen hastaların sayısı gün geçtikçe artıyor. Komşu ülke vatandaşları safra kesesi ameliyatından doğuma kadar birçok hastalıklarında şifayı Edirne'de buluyor. Edirne adeta Balkan ülkelerinde yaşayan vatandaşlara şifa oldu.

Bulgarca, Sırpça, Arnavutça, Makedonca, Boşnakça başta olmak üzere 6 dil bilen Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi ve Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi personelleri, güler yüzleriyle hastane girişinde karşıladıkları hastalara yardımcı oluyor. Son teknolojiye sahip cihazlarla ve otel konforundaki hasta odalarıyla şifa dağıtan hastaneler, Edirne ve Trakya'nın yanı sıra Balkan ülkelerindeki vatandaşların da gözdesi haline geldi. "Balkanların sağlık üssü" Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine yurt dışından gelen hasta sayısı her geçen gün artıyor.

Edirne İl Sağlık Müdürü Mustafa İshak Yıldırım, son 2 yılda sağlık turizmi çerçevesinde 2 binin üzerinde hasta muayenesi ve 100'ün üzerinde hasta yatışı gerçekleştirdiklerini açıkladı. Hastalara safra kesesi ameliyatından doğuma kadar farklı işlemler uygulandığını belirten Yıldırım, özellikle ortopedi, kadın doğum, genel cerrahi, kardiyoloji ve göz gibi branşlarda yoğun hasta baktıklarını açıkladı. Yıldırım açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sağlık turizmi hastalarının bize ulaşması çok kolay. 7 dilde hizmet veren uluslararası sağlık birimimiz var. Bu birime başvurunun ardından işlemler hızlıca başlıyor. Edirne Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'mizde de son 2 yılda 150'nin üstünde hasta muayene ettik. Sağlık Bakanlığımızın beyaz reform çerçevesinde yakında yeni gelecek hekimlerimizle beraber hastanelerimizde daha kaliteli hizmet vereceğiz."