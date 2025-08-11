Balıkesir'deki Depremler, Gelenbe Fayı'nı Tetikledi

Balıkesir'deki Depremler, Gelenbe Fayı'nı Tetikledi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dokuz Eylül Üniversitesi'nden Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından artçı sarsıntıların Gelenbe Fayı'nın da tetiklendiğini gösterdiğini açıkladı.

İZMİR Dokuz Eylül Üniversitesi'nin (DEÜ) Deprem Araştırma ve Uygulama Merkezi (DAUM) Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesindeki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından yaşanan artçı şokların Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra ' Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini gösterdiğini söyledi. Prof. Dr. Sözbilir, Gelenbe Fayı'nın Akhisardan başlayıp, Bigadiçe doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde olduğunu kaydetti.

DEÜ DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen 6.1 büyüklüğündeki depremi değerlendirdi. Artçı sarsıntılara değinen Sözbilir, "Sındırgı depreminde 6,1 büyüklüğündeki ana şoktan sonra büyüklüğü 4.8'i bulan 100'ün üzerinde artçı şok yaşandı. Fakat bu artçı şokların bir kısmının odak mekanizma çözümü ana şoktan farklı çıkıyor. Bu da depremin sismik kaynağını oluşturan kuzeybatı- güneydoğu uzanımlı ve eğim atımlı normal fayın aktivitesinden sonra doğrultu atımlı fayın da sisteme katıldığı ve deprem üretmeye başladığı değerlendirilmektedir. Yani bu depremde devam eden artçı şoklar, Simav Fay Zonu'ndaki fayların yanı sıra 'Gelenbe Fayı' adı verilen kuzey- güney doğrultulu ve doğrultu atımlı fay niteliğindeki fayın da tetiklendiğini göstermektedir. Gelenbe Fayı'da Akhisar'dan başlayıp Bigadiç'e doğru uzanan ve uzun zamandır suskun olan bir fay niteliğinde" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
Sındırgıda'daki depremde yıkılan binayla ilgili jet soruşturma! 2 kişi gözaltında

Dün yaşanan deprem sonrası jet soruşturma! 2 kişi gözaltına alındı
Japon deprem uzmanından yeni uyarı! 3 noktayı işaret etti

Japon uzmandan yeni deprem uyarısı! 3 noktayı işaret etti
Denizli Devlet Hastanesi'nin tavanı çöktü

Devlet hastanesinde kabus anları! Ortalık resmen savaş alanına döndü
Uzun süredir tedavi gören şarkıcı Ayla Başar'dan acı haber

Uzun süredir tedavi görüyordu! Acı haber geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı

4 uçak birden geliyor! Süper Lig devi transferde bombayı patlattı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.