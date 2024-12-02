Bakan Memişoğlu'ndan Sağlık Hizmetleri Değerlendirmesi

Bakan Memişoğlu: "İnsanlıktan nasibini almamış şahısların cezalarını da verme aşamasındayız"

- Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu : " Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında dünyaya örnek bir ülke. Ancak, istisnai olarak insanlıktan nasibini almamış şahısların cezalarını da verme aşamasındayız"

ISPARTA - Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta programı kapsamında Valilik ziyaretinin ardından sağlık hizmetleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Isparta'da yapılan çalışmaları yerinde incelemek için geldiğini belirten Memişoğlu, "Isparta gerçekten Türkiye'nin sağlık merkezlerinden biri ve son derece iyi sağlık hizmeti sunan illerimizden bir tanesidir" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Isparta'daki sağlık hizmetlerini yerinde incelemek ve değerlendirmek amacıyla kente bir dizi ziyaretler gerçekleştirdi. Program kapsamında ilk olarak Valilik ziyareti gerçekleştiren Memişoğlu, şeref defterini imzaladı ve ardından sağlık sektöründeki gelişmeleri basınla paylaştı.

"Isparta, Türkiye'nin Sağlık Merkezlerinden Biri"

Memişoğlu, Isparta'nın sağlık altyapısına dair önemli bilgiler paylaştı. Şehirde 10 devlet hastanesi, bir şehir hastanesi, 62 aile sağlığı merkezi ve 165 aile hekiminin bulunduğunu belirten Memişoğlu, "Isparta gerçekten Türkiye'nin sağlık merkezlerinden biri ve çok iyi sağlık hizmeti sunan illerimizden biri. Tüm sağlık çalışanlarımıza emekleri için teşekkür ediyorum" dedi.

"Aile hekimleri daha etkin hale getirilecek"

Aile hekimliğinin sağlık hizmetlerinin temel taşlarından biri olduğunu vurgulayan Bakan Memişoğlu, bu alanda yapılan mevzuat değişiklikleriyle aile hekimlerinin daha etkin hale getirileceğini ifade etti. Ayrıca, aile hekimliği ile hastaneler arasındaki entegrasyonun güçlendirileceğini belirtti.

"Türkiye sağlık alanında dünya çapında bir rol modeli"

Son 22 yılda sağlık sektöründe Türkiye'nin büyük bir hamle gerçekleştirdiğini söyleyen Memişoğlu, özellikle COVID-19 ve deprem dönemlerinde Türkiye'nin sağlık hizmetleriyle dünya çapında bir rol model haline geldiğini belirtti. Ayrıca, sağlıkta üretim ve koruyucu sağlık alanlarında daha fazla ilerleme kaydetmek için çalışmalarına devam edeceklerini açıkladı.

Yenilikçi sağlık projelerine destek

Sağlık alanındaki yenilikçi projelere destek vereceklerini ve bilim insanlarının yeni ilaçlar, tedavi yöntemleri ve moleküller geliştirmeleri için Türkiye Sağlık Enstitüsü'nün destek sağlayacağını ifade eden Memişoğlu, bu projeleri özellikle hayvan denemeleri sonrası insanların üzerinde yapılan deneylerle ilgili bilimsel çalışmaların da destekleneceğini belirtti.

"İnsanlıktan nasibini almamış kişilerin cezalarını verme aşamasındayız"

Isparta'da son 22 yılda 32 sağlık yatırımı yapıldığını ve acil sağlık merkezlerinden üniversite hastanesine kadar pek çok önemli sağlık yatırımı yapıldığını dile getiren Memişoğlu, "Daha iyi bir Isparta için buradayız. Türkiye, sağlık hizmetleri anlamında dünyaya örnek bir ülke. Ancak, istisnai olarak insanlıktan nasibini almamış şahısların cezalarını da verme aşamasındayız" dedi.

"Hekimlerimizin her çalışmasında yanlarındayız"

Türkiye'de hekimlerin ve sağlık alanında bilim insanlarının yaptığı projelere destek olacağını belirten Memişoğlu, "Türkiye'de hekim ve bilim insanlarımızın 'ben yeni bir şey söyleyeceğim, yeni bir şey üreteceğim, yeni bir ilaç bulacağım, yeni bir molekül bulacağım, yeni bir tedavi yöntemi yaptım' diyen herkesin arkasında desteğinde olacağız. Bunu Türkiye Sağlık Enstitüsü başkanlığımız vasıtası yapacağız. Özellikle dediğimiz hayvan değerlerinden sonra insanların üzerinde deneylerin ve çalışmaların yapıldığı, bilimsel çalışmaların yapıldığı bütün projeleri desteklemeye çalışacağız. Bu konuda malum meclisimizde bir önerge verdik." şeklinde konuştu.

Isparta'ya teşekkür

Son olarak, Isparta halkına, valiye ve milletvekillerine misafirperverlikleri için teşekkür eden Memişoğlu, sağlık hizmetlerini daha iyi bir noktaya taşımak için çalışmalarına devam edeceklerini söyledi.