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Bakan Memişoğlu'ndan İBG'ye ziyaret

Bakan Memişoğlu'ndan İBG'ye ziyaret
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Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesi'ni ziyaret ederek Rektör Bayram Yılmaz ile görüştü ve İzmir Biyotıp ve Genom Merkezi'ndeki laboratuvarlarda yürütülen bilimsel çalışmaları yerinde inceledi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesini (DEÜ) ziyaret ederek Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile bir araya geldi. Program kapsamında DEÜ İzmir Biyotıp ve Genom Merkezini (İBG) ziyaret eden Bakan Memişoğlu, laboratuvarlarda yürütülen bilimsel çalışmalar hakkında bilgi aldı ve akademisyenlerle buluştu.

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Dokuz Eylül Üniversitesini ziyaret etti. Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz'ın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, İzmir İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Ayhan Kul ile üniversite üst yönetimi katıldı. Ziyarette, sağlık alanındaki güncel gelişmeler ile yükseköğretim kurumlarının sağlık hizmetleri ve bilimsel araştırmalara sunduğu katkılar değerlendirildi.

İBG'deki araştırmalar yerinde incelendi

Programın devamında Bakan Memişoğlu ve beraberindeki heyet, Rektör Prof. Dr. Bayram Yılmaz ile İBG Merkez Müdürü Prof. Dr. Ali Osman Kılıç eşliğinde İzmir Biyotıp ve Genom Merkezini ziyaret etti. İlgili akademisyenlerin rehberliğinde gerçekleştirilen laboratuvar ziyaretlerinde Nanofotonik ve Biyotanımlama Sistemleri, Biyofotonik ve Optik Görüntüleme, İyi Üretim Uygulamaları (GMP), İyi Laboratuvar Uygulamaları (GLP), İlaç Geliştirme ve Farmakokinetik ile Hücresel Görüntüleme ve Yüksek İçerikli Analiz laboratuvarlarında yürütülen araştırma ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Toplantıya üniversite üst yönetimi, dekanlar, akademisyenler, hekimler, araştırmacılar, asistan hekimler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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