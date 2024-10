Bakan Memişoğlu'ndan Bütüncül Sağlık Hizmeti Vurgusu

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Şu anda yapmak istediğim en önemli şey, bütüncül sağlık hizmeti vermek. Şu anda bu konuda, mevzuat anlamında çalışıyoruz" dedi.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Etlik Şehir Hastanesi'nde 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Törende, Bakan Memişoğlu'nun yanı sıra; Ankara Valisi Vasip Şahin, İl Sağlık Müdürü Ali Niyazi Kurtcebe, akademisyenler ve öğrenciler yer aldı. Bakan Memişoğlu, Türkiye'nin sağlıkta önemli ilerleme kaydettiğini belirterek, "Baktığınızda her bir vatandaşımız, 2002'de senede sadece 2 kez sağlık hizmetlerinden faydalanırken, bugün 11,7 kez faydalanıyor. Kamudaki yatak kapasitesine bakıldığında, kaliteli odalarda olma imkanı yüzde 1-2'nin altındaydı, bugün yüzde 80'in üzerine çıkmış durumda. Bu başarıda binlerce insanın emeği, çabası, adanmışlığı var" diye konuştu.

'YENİ ŞEYLER SÖYLEMEK ZORUNDAYIZ'

Bakan Memişoğlu, sağlık alanında sadece tedavi etmekle kalmayacak, aynı zamanda yeni teknolojiler ve bilgiler üretmek için çalışacaklarını vurgulayarak, "Biz sadece bu alanlarda sağlık hizmeti vermek için bulunmuyoruz. Biz bu kadar mükemmel, her türlü altyapısı olan yapılarda aynı zamanda artık sağlık bilgisini ve teknolojisini üretmek zorundayız. Bilime yenilikler kazandırıp, yeni bir şeyler söylemek zorundayız. Artık bu bizim vebalimiz ve görevimiz. Yani sadece hastayı tedavi etmek değil buradaki amacımız, esasında buraları sağlığın bilgilerinin, teknolojilerinin üretildiği alanlar haline getirmek" dedi.

'MEVZUAT ANLAMINDA ÇALIŞIYORUZ'

Hastanelerde klinik çalışmalara yönelik sadece Faz 3 değil, Faz 1 ve Faz 0 çalışmalarının da yapılabilmesini, bilginin üretilmesini beklediklerini aktaran Memişoğlu, şöyle konuştu:

"Bunu yapabilecek hem altyapımız hem insan gücümüz var. O nedenle bu yapıları hizmet yapıları değil, tıp biliminin merkezleri olarak kabul ediyoruz. Bunu da TÜSEB (Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı) üzerinden bir ekosistem oluşturarak hem finansmanını hem insan gücünü, bilim gücünü, hem bu fiziki yapıları kullanmak istiyoruz. Şu anda yapmak istediğim en önemli şey, bu yapıları ve bununla beraber 2'nci basamak, 1'inci basamak dediğimiz tedaviyle beraber koruyuculuğun olduğu alanları entegre bir şekilde çalıştırmak. Yani bütüncül sağlık hizmeti vermek. Şu anda bu konuda mevzuat anlamında çalışıyoruz. Sağlık Bakanlığı olarak hedefimiz, doğru yerde, doğru zamanda, etkin tedaviyi ve koruyuculuğu sağlamak. Yani buraya gelmesi gereken hastanın buraya gelmesini, 2'nci basamak devlet hastanelerine gitmesi gereken hastanın oraya, aile hekimliğine başvurması gereken hastanın da aile hekimlikleri veya temel sağlık hizmetlerinde etkin tedaviyi veya koruyuculuğu alabilmesini sağlamak. Bu konuda hem mevzuat hem de işlerlik, yönetsel anlamda çalışmalar yapmaya devam ediyoruz."

'AKADEMİ CAMİASININ SADECE HİZMET SORUMLULUĞU YOKTUR'

Bakan Memişoğlu, daha sonra Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi 2024-2025 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Cengiz Köseoğlu ve öğretim üyeleri ile öğrencilerin yer aldığı törende konuşan Bakan Memişoğlu, akademi camiasının sadece hizmet veya eğitim sorumluluğu olmadığını belirtti. Memişoğlu, "Akademi dünyası gelecek dünyadaki sağlık sistemini de oluşturur. Türkiye'nin gelişiminin sorumluluğunu da taşıyor. Her zaman söylüyorum, daha çok çalışacağız, üreteceğiz. Bilim ve bilgi olmadan bir yere varamayız. Birbirimize farklılıklarından ve ayrıştıran politikalarla uzaklaşıp bir arada nasıl çalışırız, bu iyiliği nasıl güçlü hale getiririz? İşte bunların merkezi, buranın cevabı akademik dünyasıdır, bilim dünyasıdır. O nedenle sizlere, bizlere çok iş düşüyor. Sağlık Bakanlığı olarak biz iş birliğine, desteğe her zaman hazırız. Çünkü Sağlık Bakanlığı'nın bütün sağlık hizmetini, eğitimini, bilgisini artıracak her türlü kişiye, kuruma destek vermek ve onun önünü açmak sorumluluğu vardır. Sadece kamu hastaneleri, bizim hastanelerimiz değil, Sağlık Bakanlığı, üniversiteleri, sağlık uygulama merkezleri dahil, özel sektör dahil, vakıf üniversiteleri dahil, bütün sağlık hizmeti sunulan, araştırma yapılan her yer Sağlık Bakanlığı'nın desteğiyle ve onun politikalarıyla şekilleniyor. Bizim bakışımız bu. Biz hepsinin hizmetkarıyız. Biz toplumun, bilim insanının, üniversitelerin, hastanede hizmet eden herkesin hizmetkarı ve onun Sağlık Bakanlığı'yız" ifadelerini kullandı.