Bakan Koca, "25 ay sonra ilk kez bugün" diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı
Haberler.com - Servet Uzun - Sağlık
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vefat sayılarının 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.
Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.