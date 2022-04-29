Bakan Koca, "25 ay sonra ilk kez bugün" diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Bakan Koca, "25 ay sonra ilk kez bugün" diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı

Haberler.com - Servet Uzun - Sağlık
 - Güncelleme:
Bakan Koca, '25 ay sonra ilk kez bugün' diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında 2 yıl geride kalırken Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada vefat sayılarının 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştüğünü açıkladı. Bakan Koca, "Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın" dedi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Covid-19 kaynaklı vefat sayısı 24 Mart 2020'den sonra ilk kez bugün 10'un altına düştü. Kaybettiğimiz 9 hastaya Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Bugün 1.924 olan vaka sayısında da düşüş devam ediyor. Daha sevindirici haberler, inanıyoruz ki çok yakın." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, '25 ay sonra bir ilk' diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı

Bakan Koca, '25 ay sonra bir ilk' diyerek koronavirüs tablosuyla ilgili sevindiren haberi paylaştı

Servet Uzun
Servet Uzun
Haberler.com Haberler.com - Sağlık

Koronavirüs Aşısı, Korona tablosu, Korona aşısı, Koronavirüs, Korona, Sağlık, Güncel, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title