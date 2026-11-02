Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bahçesaray'da 31 haftalık gebe hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bahçesaray'da 31 haftalık gebe hasta ambulans helikopterle Van'a sevk edildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 31 haftalık gebe 28 yaşındaki hasta, ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. Van İl Sağlık Müdürlüğüyle iletişime geçilerek talep edilen ambulans helikopter, hastayı Yüksekova'dan alıp Van'a nakletti.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 31 haftalık gebe hasta, ambulans helikopter ile Van'a getirildi.

Bahçesaray Devlet Hastanesi'nde 'Renal kolik' tedavisi gören 31 haftalık gebe 28 yaşındaki hastanın ileri tetkik ve tedavisi için SBÜ Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevki kararlaştırıldı. Van İl Sağlık Müdürlüğü ile iletişime geçilerek helikopter ambulans talep edildi. Kısa sürede Yüksekova'ya giden helikopter ambulans hastayı alarak Van'a nakli sağlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Bu haber 41 sitede yayınlandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Güney Kore'ye nükleer mesajı! Nihai karar için 3 şart

Güney Kore'den nükleer enerji mesajı! Erdoğan 3 şartı sıraladı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

AVM'de şoke eden görüntü! Tokat atan kadını yere serdi

AVM'de şoke eden görüntü! Kadın tokat attı, karşılığı sert oldu
Dünyaca ünlü yönetmen Michael Mann silahla kendini yaraladı

Dünyaca ünlü yönetmen kazara kendini vurdu!
Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber

Korkulan oldu! Fenerbahçe'ye Liverpool maçı öncesi kötü haber
Pentagon'un 'çılgın' planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi

Pentagon'un "çılgın" planını duyurdu, günler sonra felç geçirdi
Ayın Biri Kilisesi'nde dilek kuyruğu! Vatandaşlar akın etti

Bu görüntü dün İstanbul'da kaydedildi!
Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam

Trafikte araçtan inenler artık 180 bin ödemeyecek! İşte yeni rakam
Hindistan'da okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk 6 yaşındaki kızı öldüresiye dövdü

Okulda dehşet! 8 yaşındaki çocuk, küçük kızı öldüresiye dövdü