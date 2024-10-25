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Bağırsak Sorunu Olan Bebek, Tek Seanslık Ameliyatla Sağlığına Kavuştu

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Bingöl'de doğuştan bağırsağında sinir hücreleri bulunmayan 6 aylık bebek, Elazığ'da gerçekleştirilen başarılı bir ameliyat sonrası sağlığına kavuştu. Ameliyat sonrası bebek normal bağırsak işlevlerine geri döndü.

Bağırsak sorunu nedeniyle yaşama ihtimali olmayan 6 aylık bebek, tek seanslık ameliyatla sağlığına kavuştu

ELAZIĞ - Bingöl'de 6 aylık bir erkek bebek, bağırsağının bir kısmında sinir hücreleri bulunmaması (Hirschsprung hastalığı) hastalığı ile dünyaya geldi. Yaşama ihtimali az olan bebek, Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniğinde gerçekleştirilen ameliyatla sağlığına kavuştu.

Bingöl'den Elazığ Fethi Sekin Şehir Hastanesi Çocuk Cerrahi Kliniğine getirilen, doğuştan bağırsaklarının bir bölümünde sinir hücreleri bulunmayan Hirschsprung hastalığına sahip 6 aylık bir erkek bebek, başarılı bir ameliyatla sağlığına kavuştu. Yaklaşık dört saat süren ameliyat, transanal endorektal pullthrough yöntemi ile tek seansta gerçekleştirildi. Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz ve ekibi tarafından gerçekleştirilen operasyonda, anüsten girilerek sinir hücreleri bulunmayan bağırsak bölümü dışarıya çekilip, sağlıklı bağırsak kısmını anüse dikilerek işlem tamamladı. Genellikle büyük cerrahi merkezlerde yapılan bu ileri operasyon sayesinde bebek, normal bağırsak işlevlerine kavuştu. Ameliyat sonrası 15 gün boyunca hastanede gözlem altında tutulan bebek, sağlıklı bir şekilde taburcu edildi.

"Çok ender görülen bir hastalık"

Bu hastalığın daha önce üç aşamalı bir ameliyatla tedavi edildiğini, ancak gelişen cerrahi tekniklerle bu sürecin artık tek seansta tamamlanabildiğini belirten Çocuk Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Fikret Ersöz, "Hastamız bize Bingöl'ün bir köyünden gelmişti, 6 aylık bebekti. Doğumdan itibaren hastamız, idrarını yapamıyordu, karnı şişiyordu ve durmadan kusuyordu. Birkaç defa da bağırsak enfeksiyonu atağı geçirmişti. Hastamızı bir ay önce gördük. Gördükten sonra aklımıza çok ender görülen bir hastalık olan Hırschprung hastalığı geldi. Hastamıza, anüsünden bir parça alıp incelediğimizde tanımız kesinleşti. Bu çok ender görülen bir hastalık türüdür. Bu hastalarda bağırsağın bir kısmının siniri yok. Dolayısıyla bağırsağın siniri olan kısmı çalışıyor, sinirsiz olan kısma geldikten sonra bir tıkanıklık oluşuyor. Hastamız idrarını yapamıyordu" dedi.

"Bu durumda hastamızın yaşama şansı çok zayıftı"

Başarılı bir yöntem ile tek seansta hastanın sağlığına kavuştuğunu ifade eden Op. Dr. Fikret Ersöz, "Bu durumda hastamızın yaşama şansı çok zayıftı. Mutlaka ameliyat olması gerekiyordu. Bu hastalığın ameliyatı daha önceden üç aşamalı yapılıyordu. Önce hastanın karnı açılıp bağırsağından parça alınıyor, bağırsağı dışarıya alınıyordu. Hasta bir müddet idrarını yan tarafından yapıyordu. Daha sonra hastaya popo yapılıyordu ve ardından 6 ay sonra da hastanın tekrar bağırsağı içeri alınarak üç aşamalı ameliyat yapılıyordu. O ameliyata, Duhamel ameliyatı deniliyordu. Ancak son zamanlarda tek seanslarda yapılan transanal endorekral pulltrough ameliyatı ilk defa hastanemizde yaptık. Hastamıza yaklaşık 4 saat süren poponun içinden girip bağırsağı soyup, bağırsağı dışarı çektikten sonra çalışmayan sinirsiz kısmını attıktan sonra asıl olan, işlevi olan bağırsağı popoya diktik. Hastamız yaklaşık 15 gün hastanemizde kaldı. Hastamız bundan sonra sorunsuz bir hayat yaşayacak. Tek seansta popodan girerek herhangi bir ameliyat izi olmadan bu ameliyatı bitirmiş olduk" diye konuştu.

Bağırsak Sorunu Olan Bebek, Tek Seanslık Ameliyatla Sağlığına Kavuştu
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / RIDVAN YEŞİLIRMAK - Sağlık

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