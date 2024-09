Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde Vegan Beslenme Eğitimi

Bağcılar Belediyesi Vefahane Yaşam Merkezi'nde verilen ücretsiz diyetisyen hizmeti ile vatandaşlar, hem kilo kontrolü yaptırarak doğru beslenme yöntemlerini öğrenebiliyor. Bu diyetisyenlik hizmetinden yararlananlardan biri de 59 yaşındaki Hatice Alsaç. Vegan olduğunu ve hayatını bu şekilde sürdürdüğünü söyleyen Alsaç, Vefahane Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra hayatının değiştiğini ifade etti. Hiç anne sütü almadığını belirten Alsaç, "Doğduğum günden beri sütten ete kadar hayvansal hiçbir şey yiyemiyordum. 7 yaşında doktor bana vegan olduğumu söyledi. O günden sonra hayatıma vegan olarak devam ettim ve bu yaşıma kadar yeşillikle, baklagillerle beslendim. Balık, et, tavuk, yumurta, peynir hiçbirini yemedim" dedi.

'EŞİM ET YEMEYİ ÇOK SEVİYOR'

Çevresini vegan olduğu yönünde ikna etmekte zorlandığını da belirten Alsaç, "Bir arkadaşım gerçek vegan olduğumu test etmek için yaptığı keşkek yemeğinin içine benden gizli et suyu kattı. Bir kaşık yedikten sonra midem bulandı, karın ağrısı başladı. Böyle olunca o da yaptığını itiraf etmek zorunda kaldı. Eşim de et yemeyi çok seven bir insan. Ben etin kokusuna bile katlanamıyorum ama o çok sevdiği için mecburen pişiriyorum. Yemek pişirirken eldiven kullanıyorum sonra da kokusu gitsin diye çamaşır suyuyla temizlik yapıyorum. İlk başlarda zor geliyordu ama sonra alıştım" diye konuştu.

'VEFAHANE'DE BANA ÇÖZÜM ÜRETTİLER'

Vefahane Yaşam Merkezi'ne geldikten sonra hayatının değiştiğine vurgu yapan Alsaç, şöyle devam etti: "Burada diyetisyenimiz benimle çok ilgilendi. Vegan olduğumu söyleyince de çözümler üretti. Bana yiyebileceğim peynir, bademden süt ve pirinçten yoğurt yapmayı öğretti. Sebze ve baklagiller dışında yiyecekler de yiyorum."

'BÜYÜKLERİMİZ BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİ'

Yaşlıların sağlığına önem verdiklerini kaydeden Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir ise "2023 yılında açtığımız Vefahane Yaşam Merkezi'miz'de 60 yaş üstü hemşehrilerimize 17 branşta hizmet veriyoruz. Büyüklerimiz bizim için çok değerli. Onların burada her türlü bakımını yapıyoruz. Diyetisyenlik hizmeti de bunlardan birisi. Kurumumuzda çok mutlu ve sağlıklı olmaları için tüm gücümüzle çalışıyoruz. Ayrıca tesise gelenleri servis araçlarımızla sabah evlerinden alıyor, akşam tekrar geri götürüyoruz" dedi.