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Söke'de riske dayalı gıda işletmeleri denetlendi

Söke'de riske dayalı gıda işletmeleri denetlendi
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Aydın'ın Söke ilçesinde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, halk sağlığını korumak amacıyla riske dayalı gıda işletmelerinde hijyen ve yağ kontrolleri yaparak mevzuata aykırı işletmelere yaptırım uyguladı.

Aydın'ın Söke ilçesinde halk sağlığının korunması hedefiyle riske dayalı gıda işletmelerinde denetim gerçekleştirildi.

Aydın İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde il genelinde gıda satış ve toplu tüketim yerleri ile üretim yerlerine yapılan denetimler aralıksız devam ediyor. Bu çerçevede sahaya inen Söke İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri riske dayalı gıda üretimi ve satışı yapılan işletmelerde gerçekleştirdikleri denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimlerde yapılan hijyen kontrollerinin yanı sıra kızartmalarda kullanılan yağlara yönelik kontroller de yapılırken, mevzuata uygun davranmayan işletmelere idari yaptırımlar uygulandı. 5996 sayılı Kanun kapsamında gerçekleştirilen riske dayalı gıda işletmeleri denetlemelerin aralıksız süreceği öğrenildi. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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