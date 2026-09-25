Aydın'da Şekersiz Lezzetler Atölyesi'nde ilave şeker içermeyen tarifler hazırlandı

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, ilave şeker içermeyen ve pişirme gerektirmeyen pratik tarifleri uygulamalı olarak hazırlayıp tadına baktı.

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şekersiz Lezzetler Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri anlatılırken, günlük hayatta kolaylıkla hazırlanabilecek sağlıklı alternatifler uygulamalı olarak gösterildi. Diyetisyen Neslihan Ertaş tarafından yapılan bilgilendirmede, fazla şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Ardından katılımcılar, pişirme gerektirmeyen ve ilave şeker içermeyen pratik tarifleri birlikte hazırladı. Avokado, çilek ve kuruyemiş gibi doğal ve besleyici ürünlerin kullanıldığı tarifler, atölye kapsamında uygulamalı olarak hazırlanarak katılımcıların beğenisine sunuldu. Katılımcılar, hazırlanan sağlıklı lezzetleri birlikte tadarken, benzer tariflerin günlük beslenme rutininde nasıl uygulanabileceği konusunda da bilgi edindi. Etkinlikle, özellikle ilave şeker tüketimini azaltmak isteyenler için kolay hazırlanabilen sağlıklı alternatiflere dikkat çekilerek, doğru beslenme alışkanlıklarının günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı