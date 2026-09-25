Haberler

Aydın'da Şekersiz Lezzetler Atölyesi'nde ilave şeker içermeyen tarifler hazırlandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Aydın'da Şekersiz Lezzetler Atölyesi'nde ilave şeker içermeyen tarifler hazırlandı
Güncelleme:
+23 sitede yayında
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında Şekersiz Lezzetler Atölyesi düzenlendi. Katılımcılar ilave şeker içermeyen ve pişirme gerektirmeyen tarifleri hazırlayıp tattı; Diyetisyen Neslihan Ertaş fazla şekerin sağlık etkilerine dikkat çekti.

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında düzenlenen atölyede katılımcılar, ilave şeker içermeyen ve pişirme gerektirmeyen pratik tarifleri uygulamalı olarak hazırlayıp tadına baktı.

Aydın'da Dünya Şekere Dikkat Haftası kapsamında sağlıklı beslenme konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla "Şekersiz Lezzetler Atölyesi" gerçekleştirildi. Atölyede katılımcılara şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkileri anlatılırken, günlük hayatta kolaylıkla hazırlanabilecek sağlıklı alternatifler uygulamalı olarak gösterildi. Diyetisyen Neslihan Ertaş tarafından yapılan bilgilendirmede, fazla şeker tüketiminin sağlık üzerindeki etkilerine dikkat çekildi. Ardından katılımcılar, pişirme gerektirmeyen ve ilave şeker içermeyen pratik tarifleri birlikte hazırladı. Avokado, çilek ve kuruyemiş gibi doğal ve besleyici ürünlerin kullanıldığı tarifler, atölye kapsamında uygulamalı olarak hazırlanarak katılımcıların beğenisine sunuldu. Katılımcılar, hazırlanan sağlıklı lezzetleri birlikte tadarken, benzer tariflerin günlük beslenme rutininde nasıl uygulanabileceği konusunda da bilgi edindi. Etkinlikle, özellikle ilave şeker tüketimini azaltmak isteyenler için kolay hazırlanabilen sağlıklı alternatiflere dikkat çekilerek, doğru beslenme alışkanlıklarının günlük yaşamın bir parçası haline getirilmesine yönelik farkındalık oluşturulması amaçlandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Seda Sayan annesi ve ablasıyla poz verdi! Annesinin son hali dikkat çekti

Seda Sayan, annesi ve ablasını paylaştı! Görenler aynı yorumu yaptı
Birevim'den kritik açıklama! Emlak Katılım'a devirde resmi süreç başladı

Binlerce kişinin beklediği açıklama geldi
Ankara'da sahte polis, 750 bin liralık vurgunda suç ortaklarını da dolandırdı

Dolandırıcı, dolandırıcıyı dolandırdı! 750 bin lirayla kaçtı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrailli temsilciden BM Genel Kurulu'nda provokatif hareket! İranlı diplomatın yanına giderek...

İsrailli temsilciden provokasyon! İranlı heyetin yanına giderek...
28 yıllık TRT muhabiri Zidane'ın karşısında heyecanlandı! Sesi titredi

28 yıllık TRT muhabirinin Zidane sorusu olay oldu! Heyecandan...
Bunu da gördük! Gerdek sahnesinde yataktan düştü

Gerdek sahnesinde yataktan düştü
Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu! 2 kişi yakalandı

Milyonlarca kişinin bilgilerini satan 'Dragon Hacker' için yolun sonu

Adana'da trafikteki 'makas' kavgası kanlı bitti! Motosikletliyi vuran sürücü: Bir anlık öfkeyle ateş ettim

Önünü kesen motosikletliyi vurdu! Yakalanınca tek cümle kurdu
Irak'ta halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! 9 kişinin yaralandığı anlar kamerada

Halatı kopan asansör 7'nci kattan zemine çakıldı! İçinde 9 kişi vardı
Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor! Geri sayım başladı

Türklerin akın ettiği ülke kapıları kapatıyor