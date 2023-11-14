Artvin Çoruh Üniversitesi, Yeşil Bal Üretimi İçin Çalışmalara Başladı

UĞUR İSTANBULLU

Artvin Ardanuç ilçesine bağlı Zekeriya Köyü'nün 2 bin 800 rakımlı Aksu yaylasında tespit edilen yeşil balın bulunduğu bölgede Artvin Çoruh Üniversitesi öğretim üyeleri ön çalışma başlattılar. Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Murat Kesemen, "Yapacağımız proje çalışmasıyla birlikte, yeşil balın özelliklerini belirleyip ve aynı zamanda yeşil bala karakteristik özelliğini veren bitki florasını tespit ederek, bu bitki florasının özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymayı istiyoruz. Böylece yeşil balın bölgede yaygınlaştırılmasını sağlayıp yeşil bal üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktayız" dedi.

Artvin Çoruh Üniversitesi Aşçılık Bölümü Öğretim Görevlisi Ali Murat Kesemen şunları söyledi:

"Bugün burada bulunma amacımız Artvin Ardanuç ilçesinde bulunan Zekeriya Köyü'nün Aksu yaylasındaki bal yetiştiricilerinin keşfetmiş olduğu yeşil bal örneğini yerinde inceleyerek, buradaki yetiştiricilerle birtakım görüşmeler gerçekleştirip, proje ön hazırlığını oluşturmaktır. Aldığımız bilgiler ve yaptığımız incelemeler neticesinde yeşil balın, bölgedeki yöre halkı ve kırsal kalkınma açısından önem arz edeceğini düşünüyoruz. Bizim de bu kapsamda yapacağımız proje çalışmasıyla birlikte, yeşil balın özelliklerini belirleyip ve aynı zamanda yeşil bala karakteristik özelliğini veren bitki florasını tespit ederek, bu bitki florasının özelliklerinin neler olduğunu ortaya koymayı istiyoruz. Böylece yeşil balın bölgede yaygınlaştırılmasını sağlayıp yeşil bal üretiminin sürdürülebilir hale getirilmesine katkı sunmayı amaçlamaktayız. Yeşil balın renginin nereden geldiğiyle ilgili olarak şu an için kesin bir şey söylemek mümkün değil. Yapılacak çalışma sonucunda elde edeceğimiz verilerle birlikte konu hakkında net bir bilgiyi o zaman söyleyebiliriz."

"ARTVİN BİYOÇEŞİTLİLİK AÇISINDAN EN ZENGİN OLAN İLLERDEN BİRİ"

Artvin Meslek Yüksekokulu Ormancılık Bölümü Öğretim Görevlisi Mustafa Aybar ise şunları söyledi:

"Yaklaşık 9 yıldır Artvin'de görev yapmaktayım. Ali Murat Hocamızın da değindiği gibi, yeşil bal projesi kapsamında birlikte bir çalışma yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışma kapsamında yeşil balın özelliklerinin belirlenmesinin yanı sıra özellikle bölgedeki bitki çeşitliliği araştırılarak yeşil bala nasıl bir etkisi var onunla ilgili bir çalışma yürüteceğiz. Türkiye geneline baktığımızda Artvin biyoçeşitlilik açısından en zengin olan illerden bir tanesi ve hatta en zengini diyebiliriz. Şehrin flora ve fauna açısından zengin olmasının ana sebeplerinden biri rakımın sıfırdan başlayıp yaklaşık 3 bin metrelere kadar çıkıyor olmasıdır. Bulunduğumuz bölge olan Zekeriya köy, Aksu Yaylası da oldukça fazla bitki çeşitliliği olan bir yer olup rakımı 2100-2900 metre arasında geniş bir alana hakimdir. Alandaki flora çalışmaları ile yeşil bala özellikle yeşil rengini veren bitki veya bitkilerin ne olduğunu tespit edebilirsek bu bitkilerinin bölgede diğer yerlere yayılması sağlanmış olur. Böylece yıllık yeşil bal üretiminin artması ile birlikte yöre halkının ekonomik anlamda kalkındırılması ve sürdürülebilirliğin sağlanması amaçlanmaktadır.

"DEĞERLİ HOCALARININ KATKISIYLA YEŞİL BALI DÜNYAYA TANITACAĞIZ"

Zekeriya Köy Muhtarı Ahmet Pehlivan şunları söyledi:

"Bugün Artvin Çoruh Üniversitesi'nin değerli hocaları buraya geldiler ve köyümüzde çıkan yeşil balla ilgili flora araştırması, çiçek çeşitliği ve aynı zamanda insan üzerindeki etkilerinin araştırmasını yapıyorlar burada. Sağ olsun kaymakamımızın özverisi, Artvin Valiliği ve Ardanuç Belediyesi'nin de katkıları ve aynı zamanda Artvin Çoruh Üniversitesi'nin değerli hocalarının katkılarıyla da köyümüzde çıkan yeşil balın dünyaya tanıtılması için birlikte bir çalışma yürütüyoruz. Daha öncesinde de köyümüzde olan baldı ama yetiştiricilerimiz yeşil balın farkındaydılar ama araştırma gereği duymamışlar ve gerekli analizlerde yapılmamış olduğundan dolayı gün yüzüne çıkarılmamıştı. Bizde bu durum için çalışma başlattık ve en önemli olan tarafı da bizim ballarımızın tümünde yeşil balın çıkması kimi zaman kovanların yüzde 70'inde kimi zamanda kovanların yüzde 20'sinde yeşil bal mevcut. Balımızdaki prolin değerleri çok yüksek çıkmaktadır ve genelde de bin 100 değerinde seyrediyor. Yeşil bala yeşil bal rengi veren bitkinin de bu bulunduğumuz alan olan Artvin'in Ardanuç ilçesi Zekeriya Köyü'nün Aksu yaylasında çıkması bizim içinde ayrıca önem taşımakta. Bizim balımızı tadanlar zaten balımızın kaliteli olduğunu biliyorlardı şimdi ise bilim tarafından ispatlanmış olması ve tabi ki de hocalarımızın sayesinde."