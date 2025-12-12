Arı Sokması Sonucu Lösemi Teşhisi Konulan Yiğit Efe, Eğitimine EBA Üzerinden Devam Ediyor

KASTAMONU'da arı sokması sonucu boynu şişen Yiğit Efe Taş'a (8) yapılan tetkikler neticesinde lösemi teşhisi konuldu. Ankara'da yapılan ilik nakli ile hayata tutunan Yiğit Efe bir yandan iyileşmeye çalışırken, bir yandan da Milli Eğitim Bakanlığı'nın Eğitim Bilişim Ağı (EBA) üzerinden eğitimine devam edip, okula gitmenin hayalini kuruyor.

Kastamonu'da yaşayan Yasemin-Murat Taş çiftinin 2 çocuğundan Yiğit Efe Taş, 29 Ağustos 2024'te arı sokması sonucu boyunda oluşan şişlik nedeniyle hastaneye götürüldü. Yiğit Efe, ilk tedavisinin ardından lösemi şüphesiyle Ankara'daki Bilkent Şehir Hastanesi'ne sevk edildi. Burada yapılan tetkiklerde Yiğit Efe'ye lösemi tanısı konuldu. Bilkent Şehir Hastanesi'nde 6 ay boyunca kemoterapi tedavisi gören Yiğit Efe, Türkiye Kök Hücre Koordinasyon Merkezi'nde (TÜRKÖK) uygun donör bulunmasıyla 18 Mart'ta ilik nakli oldu. 3'üncü sınıf öğrencisi Yiğit Efe, hastanede tedavi sürecinde eğitimini de EBA üzerinden online olarak sürdürdü. Hastanede tedavisi devam ederken, eğitimini de aksatmayan Yiğit Efe, bir an önce okuluna dönmeyi hayal ediyor.

'HİKAYEMİZ ARI SOKMASIYLA BAŞLADI'

Yiğit Efe'nin babası Murat Taş, oğlunun hikayesinin arı sokmasıyla başladığını anlatarak, "Göz bebeğinin altından arı soktu. 3 gün sonra boynu fındık kadar şişmeye başladı. Öylelikle şüphelendik. Hastaneye götürdüğümüzde lösemiden şüphelendiler, sevk ettiler. Burada da teşhis kondu. Çok şükür tedaviye destek verdi. Biz de bırakmadık mücadeleyi. Şu an iyi çok şükür. Sürecimiz devam ediyor. TÜRKÖK için gönüllü olmaya herkesi davet ediyorum. Ben de TÜRKÖK için gönüllü donör olacağım. Yiğit Efe resim yapmazdı normalde, hastanede resim yapmaya başladı. Karakalem çalışması yapıyor, kitap okuyor, bisiklete biniyor. Hastalığı boyunca 9 aydır koridorlarda bisiklete binerek vakit geçiriyor. Benzer süreçten geçen ailelere sabırla mücadeleyi bırakmamalarını tavsiye ediyorum. Sabırlı olacaklar ve mücadeleyi bırakmayacaklar. Zor bir süreç" dedi.

'TEŞEKKÜR EDERİM GÖNÜLLÜ BAĞIŞÇIMA'

Yiğit Efe de "Teşekkür ederim gönüllü bağışçıma. Hastaneden sonra evde eğitim alacağım. Hastane sınıfında etkinlik yapıyorum. Büyüyünce YouTuber olmak ve video çekmek istiyorum. Galatasaraylıyım, Osimhen ve İcardi'yi çok seviyorum. Galatasaray maçını bir kez tribünde izlemek istiyorum. Arkadaşlarımla oyun oynamayı, futbol oynamayı çok özledim. Osimhen gol atınca çok sevindim, onun için ona resim yaptım, ona vermek istiyorum" diye konuştu.

'LENF BEZELERİ BÜYÜMESİ BULGULAR ARASINDA'

Bilkent Şehir Hastanesi Çocuk Hematoloji Kliniği Eğitim Görevlisi Prof. Dr. Dilek Gürlek Gökçebay ise Yiğit Efe'nin nakilden sonra karaciğerindeki bazı problemler nedeniyle yatarak tedavi gördüğünü söyledi. Prof. Dr. Gökçebey, löseminin çocukluk çağı kanseri olduğunu söyleyerek, "Hastalar açısından ve aileler açısından uyarıcı olabilecek bulgular arasında yüksek ateş, çocukta ani kilo kaybı, çeşitli vücut bölgelerinde morarmalar olabilir. Lenf bezeleri büyümeleri, boyun bölgesinde özellikle çeşitli bölgelerde lenf bezeleri büyümeleri şeklinde şikayetlerle hastalar bize başvurabiliyorlar. Lösemi, çocukluk çağında başarıyla tedavi edilebilen bir hastalık" dedi.