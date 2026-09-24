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Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimini artırdı

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Ardahan Tarım ve Orman Müdürlüğü okul kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimini artırdı
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Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, yeni eğitim yılıyla okul kantin ve yemekhanelerinde gıda denetimlerini sıkılaştırdı. Denetimlerde son tüketim tarihi, saklama koşulları ve hijyen incelenirken, rutin kontrollerin yıl boyunca süreceği bildirildi.

Ardahan'da yeni eğitim-öğretim yılının başlamasıyla birlikte Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşabilmesi için okulların kantin ve yemekhanelerinde denetimlerini sıklaştırdı.

Ardahan İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, eğitim öğretim yılıyla birlikte okul kantinleri ve yemekhanelerde hijyen-gıda güvenliği denetimlerini sıkılaştırdı. Kontrollerde ürünlerin son tüketim tarihleri, saklama şartları ile hijyen kuralları tek tek incelendi. Öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişmesi amacıyla yıl boyunca rutin denetimlerin süreceği bildirildi.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Öğrencilerimizin sağlığının korunması ve güvenilir gıdaya erişimi bizim için önceliklidir. Eğitim öğretim yılı boyunca rutin denetimlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Amacımız çocuklarımızın sağlıklı ve güvenli gıda tüketmesini sağlamaktır" denildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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