Ardahan'ın çöküşü! Gömülen sadece hayvanlar değil, umutlar ve emekler de toprağa karışıyor

Ardahan'da şap hastalığından ölen binlerce hayvan, kepçelerle kazılan çukurlara gömülüyor. Bu durum, bölgede hayvancılığın durma noktasına geldiğini gözler önüne seriyor.

Ardahan'da hızla yayılan şap hastalığı, hayvancılığı bitme noktasına getirdi. Kentte binlercehayvanın telef olduğu belirtilirken, ölümler sonrası hayvanlar kepçelerle açılan çukurlara gömülüyor.

ÜRETİCİLERDEN TEPKİ VE ÇAĞRI

Üreticiler, hastalık karşısında yetkililerin yetersiz kaldığını savunuyor. Büyük maddi kayıp yaşayan besiciler, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesini ve tarımsal borçların ertelenmesini istiyor. Salgının durdurulması için hızlı ve etkili önlem alınması gerektiğini vurgulayan üreticiler, yetkililere acil müdahale çağrısı yapıyor.

Ardahan'da durum içler acısı! Devasa hayvanları tek tek toprağa veriyorlar

BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİTMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bölgeye gelmemesini eleştirerek, "Sadece Ardahan Ovası'nın 600 bin hayvan kapasitesi var. Kars ve ilçeleriyle birlikte bu rakam 2 milyona çıkıyor. Ülkenin et deposu olan bu bölge şu anda afet yaşıyor" demişti.

Ardahan'da durum içler acısı! Devasa hayvanları tek tek toprağa veriyorlar

"YAPILMAYAN AŞI ÜCRETİ" İDDİASI

Sözlerinin devamında salgının yayılmasında zamanında yapılmayan şap aşılarının büyük rol oynadığını belirten İncesu, "Aşılar salgından 3 ay önce yapılmalıydı, yapılmadı. Üstelik bazı vatandaşlara, yapılmayan aşının parasının tahsil edilmek istendiği yönünde mesajlar gitmiş. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer vermişti.

Yorumlar (5)

Haber Yorumlarıtokuşbey:

ülke yangınlarla şap hastalığı ile boğuşuyor. akpnin tek derdi chpli belediye başkanları.

Yorum Beğen71
Yorum Beğenme13
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıElazig Yasa:

Çiftçiler feryat ediyor ama hükümetten çıt yok. Sanki başçavuşun beygiri os..ruyor. Inekler Suriye'de olsa koşa koşa giderlerdi.

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıFatih Cömert:

İklim kanunu ingiliz siyonizm planı tıkır tıkır işliyor

Yorum Beğen29
Yorum Beğenme3
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Kireç var ne derinlik var. Allah sizi ne yapsın bilmem ki. Hiç öi bşr bilen yok. Bunların diplomalarını kontrol etmek lazım.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıKarahanci Karahanci:

Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak kadar büyük saçmalık olamaz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme2
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
