Ardahan'ın çöküşü! Gömülen sadece hayvanlar değil, umutlar ve emekler de toprağa karışıyor

Ardahan'da hızla yayılan şap hastalığı, hayvancılığı bitme noktasına getirdi. Kentte binlercehayvanın telef olduğu belirtilirken, ölümler sonrası hayvanlar kepçelerle açılan çukurlara gömülüyor.

ÜRETİCİLERDEN TEPKİ VE ÇAĞRI

Üreticiler, hastalık karşısında yetkililerin yetersiz kaldığını savunuyor. Büyük maddi kayıp yaşayan besiciler, bölgenin "afet bölgesi" ilan edilmesini ve tarımsal borçların ertelenmesini istiyor. Salgının durdurulması için hızlı ve etkili önlem alınması gerektiğini vurgulayan üreticiler, yetkililere acil müdahale çağrısı yapıyor.

BAKAN YUMAKLI BÖLGEYE GİTMEDİ

Geçtiğimiz günlerde Haberler.com stüdyolarında Haber Müdürü Olgun Kızıltepe'nin konuğu olan CHP Ardahan Milletvekili Özgür Erdem İncesu, Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı'nın bölgeye gelmemesini eleştirerek, "Sadece Ardahan Ovası'nın 600 bin hayvan kapasitesi var. Kars ve ilçeleriyle birlikte bu rakam 2 milyona çıkıyor. Ülkenin et deposu olan bu bölge şu anda afet yaşıyor" demişti.

"YAPILMAYAN AŞI ÜCRETİ" İDDİASI

Sözlerinin devamında salgının yayılmasında zamanında yapılmayan şap aşılarının büyük rol oynadığını belirten İncesu, "Aşılar salgından 3 ay önce yapılmalıydı, yapılmadı. Üstelik bazı vatandaşlara, yapılmayan aşının parasının tahsil edilmek istendiği yönünde mesajlar gitmiş. Bu kabul edilemez" ifadelerine yer vermişti.