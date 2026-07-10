Hayat kurtaran kampanyaya AOSB'den güçlü katılım

Adana Hacı Sabancı Organize Sanayi Bölgesi (AOSB) ile Türk Kızılay iş birliğinde düzenlenen "Birbirimize Candan Bağlıyız" sloganlı Kan ve Kök Hücre Bağış Kampanyası, sanayiciler ve bölge çalışanlarının yoğun katılımıyla gerçekleştirildi.

Bölge Müdürlüğü binasında gün boyu devam eden kampanyada çok sayıda gönüllü kan ve kök hücre bağışında bulunarak hayatlara umut oldu.

"Sanayimizin sosyal sorumluluk bilinci de çok güçlü"

Kampanyaya gösterilen ilgiden büyük memnuniyet duyduklarını ifade eden AOSB Bölge Müdürü Ersin Akpınar, "Türk Kızılay ile gerçekleştirdiğimiz bu anlamlı kampanyaya sanayicilerimizin ve bölge çalışanlarımızın gösterdiği ilgi bizleri son derece memnun etti. Her bir bağışın bir insanın yaşamına umut olduğunu biliyoruz. Bölgemizde oluşan bu duyarlılık ve dayanışma kültürü, sanayimizin üretim gücünün yanında sosyal sorumluluk bilincinin de ne kadar güçlü olduğunu bir kez daha ortaya koydu. Kampanyamıza destek veren tüm bağışçılarımıza gönülden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"Bir ünite kan, birçok hayata umut oluyor"

Türk Kızılay Genel Sekreteri Ramazan Saygılı ise gönüllü bağışçıların desteğinin hayati önem taşıdığına dikkat çekerek, "Kanın tek kaynağı insandır ve sürekli bir ihtiyaçtır. Bu nedenle gönüllü bağışçılarımızın desteği büyük önem taşıyor. AOSB yönetimine, sanayicilerine ve tüm çalışanlarına gösterdikleri duyarlılık için teşekkür ediyorum. Bugün yapılan her bağış, yarın bir çocuğun, bir annenin ya da bir hastanın yaşamına umut olacaktır. Aynı zamanda kök hücre bağışları da birçok hastamız için yeni bir yaşamın kapısını aralıyor. Toplumumuzun bu konudaki farkındalığının her geçen gün artmasından büyük mutluluk duyuyoruz" dedi.

Hayatlara umut oldular

AOSB Bölge Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen kampanya boyunca sanayiciler ve çalışanlar gönüllü olarak kan ve kök hücre bağışında bulundu. Gün boyu devam eden organizasyon, toplum sağlığına katkı sağlayan örnek bir sosyal sorumluluk çalışması olarak tamamlanırken, AOSB ile Türk Kızılay'ın iş birliğiyle yürütülen kampanya, ihtiyaç sahiplerine umut olma hedefiyle önemli bir dayanışma örneği sergiledi. - ADANA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı