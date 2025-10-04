Antalya'da Motosiklet Kazasında Hayatını Kaybeden Kadından 5 Hastaya Organ Bağışı

ANTALYA'da geçirdiği kazadan 6 gün sonra hayatını kaybeden 2 çocuk annesi Birsel Coruk'un (42) gözleri ile kalp, böbrek, akciğer ve karaciğeri, 5 hastaya umut ve ışık oldu. Coruk, organ bağışının ardından memleketi Kayseri'de toprağa verildi.

Kaza, 25 Eylül'de Antalya'nın Serik ilçesi Boğazkent Mahallesi'nde meydana geldi. Önder Coruk idaresindeki motosiklet lastiğinin patlamasıyla kontrolden çıkıp devrildi. Sürücü ile yanındaki yolcu olan eşi Birsel Coruk yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler, yaralıları Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Önder Coruk, tedavisinin ardından taburcu edildi. Durumu ağır olan 2 çocuk annesi Birsel Coruk ise yoğun bakım servisinde tedaviye alındı. Coruk, doktorların tüm müdahalesine rağmen 6 gün sonra yaşamını yitirdi. Haberi alan Coruk'un ailesi gözyaşı döktü. Ailesi, doktorların önerisiyle Birsel Coruk'un organlarını bağışlamaya karar verdi ve organ nakli için çalışma başlatıldı. Coruk'un gözleri ile kalp, böbrek, akciğer ve karaciğeri 5 hasta ile uyumlu olduğu tespit edildi. Coruk'tan alınan organlar, 5 hastaya nakledildi. Organ nakil işlemlerinin tamamlanmasının ardından Birsel Coruk'un cenazesi memleketi Kayseri'ye getirildi. Develi ilçesi Alaylı Mahallesi'ndeki Cemevi'ndeki cenazeye, Birsel'in yakınları ve çok sayıda kişi katıldı. Coruk'un yakınları, tabuta sarılıp ağladı. Cenaze namazının ardından Coruk, mahalle mezarlığında toprağa verildi.