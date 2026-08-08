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Emzirme Haftası'nda Anne Sütü Vurgusu

Emzirme Haftası'nda Anne Sütü Vurgusu
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7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliklerinde anne adaylarına anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimindeki önemi anlatılıyor.

7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında düzenlenen farkındalık etkinliklerinde anne adaylarına anne sütünün bebek sağlığı ve gelişimindeki önemi anlatılıyor.

Kaynaşlı Toplum Sağlığı Merkezi tarafından, 1-7 Ağustos Dünya Emzirme Haftası kapsamında anne sütünün önemine dikkat çekmek amacıyla farkındalık etkinliği düzenlendi. Kaynaşlı Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen etkinlikte anne adaylarına, anne sütünün bebeklerin sağlıklı büyüme ve gelişimindeki önemi hakkında bilgi verildi. Emzirmenin anne ve bebek açısından sağladığı faydalar konusunda da bilgilendirme yapıldı. Anne adaylarının katılımıyla gerçekleştirilen programda, sağlıklı nesillerin yetiştirilmesinde anne sütünün önemli bir yere sahip olduğu vurgulandı.

Dünya Emzirme Haftası kapsamında toplumda emzirme konusunda farkındalığın artırılmasının ve doğru bilgilendirmenin önemine dikkat çekildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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