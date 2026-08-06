Anne sütü bebeklerin sağlıklı gelişimi için en ideal besin

Bolu'da Uzman Dr. Gülşah Şenay Karagöz, Emzirme Haftası dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Anne sütü, bebeğin sağlıklı gelişimi için en ideal besindir" diyerek ilk 6 ay yalnızca anne sütüyle beslenmenin önemine dikkat çekti.

Uzman Dr. Gülşah Şenay Karagöz, anne sütünün bebeğin ilk 6 ay boyunca ihtiyaç duyduğu bütün besin öğelerini uygun miktarda içerdiğini söyledi. Anne sütünün bağışıklık sistemini güçlendirdiğini belirten Karagöz, "Anne sütü, bebeğin sağlıklı büyüme ve gelişmesi için en ideal besindir. İçeriğinde bebeğin ilk 6 ay boyunca ihtiyaç duyduğu tüm besin öğelerini uygun miktarda bulundurur. Aynı zamanda enfeksiyonlara karşı koruyucu özellikleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, ishal ve solunum yolu enfeksiyonları başta olmak üzere birçok hastalığın görülme riskini azaltır. Anne sütüyle beslenen bebeklerde sağlıklı büyüme ve gelişme desteklenirken, uzun vadede obezite, diyabet ve bazı kronik hastalıkların görülme riski de azalabilmektedir" dedi.

"Emzirme 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmeli"

Dünya Sağlık Örgütü ile Sağlık Bakanlığının emzirme konusundaki önerilerini paylaşan Karagöz, "Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı, bebeklerin doğumu takip eden ilk saat içinde emzirilmeye başlanmasını, ilk 6 ay boyunca sadece anne sütü ile beslenmesini ve uygun tamamlayıcı besinlerle birlikte emzirmenin 2 yaş ve ötesine kadar sürdürülmesini önermektedir. Emzirme yalnızca bebek için değil, anne sağlığı açısından da önemli faydalar sağlar. Doğum sonrası rahmin toparlanmasına katkıda bulunur, doğum sonrası kanama riskini azaltır ve uzun dönemde meme ile over kanseri riskinin azalmasına yardımcı olur. Ayrıca anne ile bebek arasındaki duygusal bağın güçlenmesine önemli katkı sunar" diye konuştu.

"Her annenin emzirme süreci farklıdır"

Annelerin emzirme sürecinde çeşitli sorunlarla karşılaşabileceğine dikkati çeken Karagöz, "Her annenin emzirme süreci farklıdır. Bazı anneler emzirmenin ilk günlerinde bebeğin memeyi tutması, süt miktarı, meme ucu ağrısı veya süt kanallarında tıkanıklık gibi çeşitli güçlüklerle karşılaşabilir. Bu tür durumlar çoğu zaman doğru bilgi, uygun teknik ve profesyonel destek ile çözülebilmektedir. Bu nedenle annelerimizin yaşadıkları sorunlar karşısında yalnız olmadıklarını bilmeleri büyük önem taşımaktadır. İlimizdeki hastanelerimizde hizmet veren laktasyon, yani emzirme poliklinikleri, emzirme sürecinde yaşanan sorunların değerlendirilmesi ve çözüme kavuşturulması amacıyla annelerimize danışmanlık hizmeti sunmaktadır. Ayrıca Aile Sağlığı Merkezlerimizde görev yapan aile hekimleri, ebeler ve hemşireler, gebelik döneminden başlayarak doğum sonrasına kadar emzirme konusunda rehberlik etmekte, annelerimize ihtiyaç duydukları her aşamada destek sağlamaktadır" şeklinde konuştu.

Anne adaylarına 'Gebe Okulu' çağrısı

Emzirmenin başarısında gebelik döneminde verilen eğitimlerin önemli olduğunu ifade eden Karagöz, "Emzirmenin başarısı, gebelik döneminde alınan doğru eğitimlerle de güçlenmektedir. Bu kapsamda hastanelerimizde ve Toplum Sağlığı Merkezlerimiz bünyesinde faaliyet gösteren Gebe Okulları, anne adaylarına gebelik, doğuma hazırlık, doğum süreci, lohusalık ve emzirme konularında kapsamlı eğitimler vermektedir. Anne adaylarımızı Gebe Okullarımıza katılmaya davet ediyor, böylece hem doğuma hem de emzirme sürecine daha bilinçli ve güvenli şekilde hazırlanmalarını öneriyoruz. Emzirme, bebeğe verilen ilk ve en değerli hediyedir. Emzirme Haftası vesilesiyle tüm anne adaylarını ve annelerimizi anne sütünün eşsiz faydaları konusunda bilinçlenmeye, ihtiyaç duyduklarında sağlık kuruluşlarımızdaki emzirme danışmanlığı hizmetlerinden yararlanmaya davet ediyor; anne sütüyle büyüyen sağlıklı nesiller için tüm sağlık çalışanlarımızın özveriyle görev yaptığını bir kez daha vurguluyoruz" dedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı