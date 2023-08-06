Ankara'da veteriner hekimlerden şiddete tepki için 'klinik kapatma' eylemi

ANKARA'da kedisi ölen A.K. ile 4 arkadaşı tarafından kliniği basılarak, saldırıya uğrayan veteriner hekim Ceren Eroğlu'na destek olmak için meslektaşları bugün kliniklerini kapattı. Çankaya ilçesinde 1 Ağustos'ta veteriner hekim Ceren Eroğlu, kedisi ölen A.K adlı kadın ile 4 arkadaşı tarafından kliniği basılıp saldırıya uğradı. Saldırıyı gerçekleştiren A.K., daha sonra serbest bırakıldı. Olayı kınayan Ankara'daki 600 veteriner kliniği, bugün acil ve yatan hastaların tedavileri haricinde kliniklerini kapattı. 1 gün sürecek kapatma eylemi kapsamında kliniklerin camlarına kınama mesajları içeren afişler asıldı. Eyleme Çankırı ve Kırıkkale'deki veteriner hekimler de destek verdi. Şiddet olayının yaşandığı veteriner kliniğinde DHA'ya konuşan Ankara Bölgesi Veteriner Hekimleri Odası Başkanı Ahmet Baydın; darp, mala zarar verme ve tehdit suçlarını işleyen kişilerin serbest bırakılmasının kendilerini üzdüğünü belirtti. Olay nedeniyle tedirgin olduklarını kaydeden Baydın, 'Sağlıkta Şiddet Yasası'na veteriner hekimlerin de dahil edilmesini istiyoruz. Sağlıkta şiddet kapsamına dahil edilmek için kaç meslektaşımızın darbedilmesi veya hayatını kaybetmesi gerekiyor, yetkililere bunu soruyoruz