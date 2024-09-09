Üye Girişi
Haberler

Ankara'da Prostat Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi. Etkinlikte broşürler dağıtılarak hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Metro istasyonunun Yüksel Caddesi girişinde gerçekleştirilen etkinlikte stant kurularak, broşürlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Broşürlerle hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin tüm dünyada özellikle 50-70 yaş grubu erkeklerde sıklıkla ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu söyledi.

Bu yaş grubundaki her 8 erkekten birinde prostat kanseri olasılığının mevcut olduğuna dikkati çeken Başar, yakalanma olasılığı bu kadar yüksek bir kanser türünde farkındalığın oluşması gereksinimi duyduklarını dile getirdi.

"Tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor"

Türkiye'de yılda 30-35 bin civarında erkekten prostat kanseri tanısı alındığını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Bunların da ancak 5 bin ya da 6 bin kadarının doktora ulaştığının farkındayız. Bu demektir ki yılda prostat kanseri olan erkeklerin neredeyse 5'te, 6'da biri ancak doktora ulaşabiliyor. Halbuki prostat kanseri tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor. Erkekleri bu derece etkileyen, özellikle 50-70 yaş grubu erkekleri etkileyen bir hastalıkta farkındalık oluşturmayı ve zamanında bu hastalığın tanı almasını sağlamayı hekim olarak bir vicdani görev olarak da addettik."

"Erken tanı önemli"

Söz konusu kanser türünde erken tanının önemine işaret eden Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Prostat kanseri erken tanı konulduğunda yüzde 90-95'in üzerinde radikal tedaviye ulaştırılabilir. Kür sağlanabilir bir kanser türü ve tedavi seçeneklerimiz oldukça fazla. Bunu hekim hastasıyla konuşarak karar veriyorlar. Çünkü tedavi seçimi biraz hastaya da bağlı bir iş. Radikal prostatektomi ameliyatından ışın tedavisine, fokal tedavilere, hormon tedavisine ve hatta ileride lutesyum tedavilerine kadar çok çeşitli tedavi seçeneklerimiz var."

Prof. Dr. Başar, "Bugün kendinize bir iyilik yapın. PSA'nıza baktırın." çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Sağlık

İl Sağlık Müdürlüğü Prostat Kanseri Prostat Kanseri Kızılay ankara

Narin Güran tabutuna örtülen beyaz gelinlikle son yolculuğuna uğurlandı

Minik Narin son yolculuğuna beyaz gelinlikle uğurlandı

 Narin cinayetinde ilk itiraf: Muhtar cesedi çuval içerisinde bana verdi, alıp dereye götürdüm

"Amcası cesedi çuval içerisinde bana verdi, dereye götürdüm"

 İmamın sözleri Narin Güran'ın cenaze törenine damga vurdu: Bugün burada musallada yatan bizim vicdanımızdır

İmamın sözleri Narin'in cenaze törenine damga vurdu
Narin'in ön otopsisinden yeni detaylar: Çuvaldan kaval kemiği çıktı, ölüm sebebi ve zamanı belirsiz

Ön otopsiden tüyler ürperten yeni detaylar! Kaval kemiği çuvalın içinden çıkmış
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
CANLI ALTIN KURU | Bugünkü çeyrek altın ve gram altın fiyatı ne kadar, kaç TL? 9 Eylül altın fiyatı! Narin'in cenazesi nereye defnedilecek? Narin'in cenazesi kime teslim edildi? Apple etkinliği ne zaman? Apple iPhone 16 lansmanı ne zaman, hangi gün, saat kaçta? Az önce deprem mi oldu? 9 Eylül en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! ''43. bölümde vuruldu, 45. bölümde öldü'' diyen bir 'Kurtlar Vadisi' hayranının bahsettiği karakter hangisidir? Gönül Dağı 144. bölüm fragmanı izle! Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Gönül Dağı yeni bölüm fragmanı izle! ABD faiz kararı ne zaman açıklanacak? FED faiz kararı ne zaman açıklanıyor, hangi gün, saat kaçta? Narin Güren olayı nedir? Diyarbakır'da kaybolan Narin nerede bulundu? Narin'in otopsi sonucu ne? Apaçi Mustafa'nın talibi kim oldu? Sana Değer programında Apaçi Mustafa'ya talip geldi! Borsa ne zaman açılıyor? 9 Eylül Pazartesi borsa açıldı mı? Müge Anlı'da Mehmet Yörük olayı nedir? Mustafa Samagan ve Sebile Yörük tutuklandı mı? 9 Eylül Müge Anlı son bölüm neler oldu?
title