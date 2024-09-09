Ankara'da Prostat Kanseri Farkındalık Etkinliği Düzenlendi

Ankara İl Sağlık Müdürlüğünce, "Prostat Kanseri Farkındalık Ayı" kapsamında Kızılay Metro İstasyonu'nda prostat kanseri farkındalığına yönelik etkinlik düzenlendi.

Metro istasyonunun Yüksel Caddesi girişinde gerçekleştirilen etkinlikte stant kurularak, broşürlerle çeşitli hediyeler dağıtıldı. Broşürlerle hastalık ve tedavi yöntemleri hakkında bilgilendirme yapıldı.

Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi Üroloji Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Halil Başar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, prostat kanserinin tüm dünyada özellikle 50-70 yaş grubu erkeklerde sıklıkla ortaya çıkan bir kanser türü olduğunu söyledi.

Bu yaş grubundaki her 8 erkekten birinde prostat kanseri olasılığının mevcut olduğuna dikkati çeken Başar, yakalanma olasılığı bu kadar yüksek bir kanser türünde farkındalığın oluşması gereksinimi duyduklarını dile getirdi.

"Tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor"

Türkiye'de yılda 30-35 bin civarında erkekten prostat kanseri tanısı alındığını belirten Başar, şöyle devam etti:

"Bunların da ancak 5 bin ya da 6 bin kadarının doktora ulaştığının farkındayız. Bu demektir ki yılda prostat kanseri olan erkeklerin neredeyse 5'te, 6'da biri ancak doktora ulaşabiliyor. Halbuki prostat kanseri tedavi edilebilir kanserlerin en başında geliyor. Erkekleri bu derece etkileyen, özellikle 50-70 yaş grubu erkekleri etkileyen bir hastalıkta farkındalık oluşturmayı ve zamanında bu hastalığın tanı almasını sağlamayı hekim olarak bir vicdani görev olarak da addettik."

"Erken tanı önemli"

Söz konusu kanser türünde erken tanının önemine işaret eden Başar, şu ifadeleri kullandı:

"Prostat kanseri erken tanı konulduğunda yüzde 90-95'in üzerinde radikal tedaviye ulaştırılabilir. Kür sağlanabilir bir kanser türü ve tedavi seçeneklerimiz oldukça fazla. Bunu hekim hastasıyla konuşarak karar veriyorlar. Çünkü tedavi seçimi biraz hastaya da bağlı bir iş. Radikal prostatektomi ameliyatından ışın tedavisine, fokal tedavilere, hormon tedavisine ve hatta ileride lutesyum tedavilerine kadar çok çeşitli tedavi seçeneklerimiz var."

Prof. Dr. Başar, "Bugün kendinize bir iyilik yapın. PSA'nıza baktırın." çağrısında bulundu.