Ankara Büyükşehir Belediyesi Okul Servis Şoförlerine İlk Yardım Eğitimi Verdi

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personeli için ilk yardım farkındalık eğitimi düzenlendi. Eğitimde katılımcılara okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri ve olası kazalarda meydana gelebilecek kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım gibi pek çok konuda bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ve Ankara İl Emniyet Müdürlüğü iş birliğiyle okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personeli için ilk yardım farkındalık eğitimi düzenledi. Eğitimde katılımcılara okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri ve olası kazalarda meydana gelebilecek kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım gibi pek çok konuda bilgi verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, hem personeline hem vatandaşlara hem de esnafa yönelik ilk yardım eğitimlerini sürdürüyor.

Sağlık İşleri Daire Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası iş birliğiyle yeni eğitim öğretim yılının başlamasına az bir zaman kala okul servis şoförleri ve yardımcı rehber personeli için ilk yardım farkındalık eğitimi düzenledi.

ALANINDA UZMAN EŞLİĞİNDE TEORİK VE UYGULAMALI EĞİTİM

Altınpark Fuar B Salonu'nda düzenlenen eğitime Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, Ulaşım Daire Başkanı Ali Cengiz Akkoyunlu, Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı, servis şoförleri ve yardımcı rehber personel katıldı.

Alanında uzman eğitmenler eşliğinde teorik ve uygulamalı olarak düzenlenen eğitimde ilk yardım nedir, olay yeri değerlendirme, ilk yardımcı nedir, kanamalarda, yaralanmalarda, kırıklarda ilk yardım, havayolu tıkanıkları ve okul taşıtlarında iş güvenliği tedbirleri gibi pek çok konuda bilgi verildi.

"ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ OLARAK BU EĞİTİMLERE ÖNEM VERİYORUZ"

Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak ilk yardım eğitimlerine çok önem verdiklerini belirten Sağlık İşleri Daire Başkanı Mustafa Ünsal, servisçi esnafına ve yardımcı rehber personele yönelik verilen eğitimler ile ilgili şunları söyledi:

"Sözlerime sizlere Sayın Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın selamını ileterek başlamak istiyorum. Yeni eğitim öğretim yılının kazasız belasız geçmesini diliyorum. Sizlere geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı, emanet ediyoruz. Evlerden okullara, okullardan da evlere çocuklarımızı taşırken hem sağlıklı hem de konforlu bir ulaşım sunacağınızdan şüphemiz yok. Alacağınız bu eğitimler sayesinde doğru ve zamanında yapacağınız müdahaleler ile çocuklarımızın ve insanlarımızın hayatta kalmasına çok büyük katkı sağlayacaksınız. Bu yüzden bu tarz eğitimlere Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak çok büyük önem veriyoruz."

Ankara Servis Aracı İşletmecileri Esnaf Odası Başkanı Tuncay Elmadağlı ise verilen eğitimlerle ilgili olarak, "Bizler bu eğitimlerin çok önemli olduğunu her dönem vurguluyoruz. Eğitimleri düzenleyen ve her dönem bizim yanımızda olan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a çok teşekkür ederiz" dedi.

SERVİS ARAÇLARINA STICKER YAPIŞTIRILDI

Program sonunda eğitime katılan servis şoförleri ve yardımcı rehber personele katılım belgesi verilirken servis araçlarına, "Bu servis personeline ilk yardım farkındalık eğitimi verilmiştir" yazılı sticker yapıştırıldı.