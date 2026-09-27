Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde Mavi Oda asistanlara simülasyon eğitimi veriyor

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde yeniden düzenlenen Mavi Oda İnovasyon Merkezi'nde, farklı branşlardan asistan doktorlara laparoskopik cerrahi başta olmak üzere uygulamalı eğitimler verilirken, cerrahi becerileri simülasyonlarla geliştiriliyor.

Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde yeniden düzenlenen Mavi Oda İnovasyon Merkezi, yapay zeka ve artırılmış gerçeklik destekli cerrahi simülasyonlarla asistan doktorların uygulamalı eğitimine katkı sağlıyor. Türkiye'de bu alanda ilk olma özelliği taşıyan merkezde, 20 eğitim box'ında farklı branşlardan asistanlara başta laparoskopik cerrahi olmak üzere çeşitli cerrahi eğitimler verilirken, hekimlerin el becerileri hasta üzerinde uygulamaya geçmeden önce simülasyonlarla geliştiriliyor.

"Burada yılda 10 bin stajyere eğitim veriyoruz"

Tıp fakültesini tamamlayarak uzmanlık eğitimi alan asistan doktorlara Mavi Oda'da laparoskopik cerrahi eğitimi verildiğini belirten Ankara Bilkent Şehir Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, "Ankara Bilkent Şehir Hastanesi fiziki olarak Türkiye'nin en büyük hastanesi ve en büyük eğitim araştırma hastanelerinden de birisidir. Hastanemiz kadrolarında 830 öğretim üyesi hocamız var ve biz burada yaklaşık 2 bin 300 asistana, yani tıp fakültesini bitirmiş uzman olacak doktora eğitim veriyoruz. Bunlar eğitimlerini bitirdiği zaman Türkiye'nin çeşitli illerinde uzman doktor olarak görev yapacak. Tıp fakültesi öğrencileri burada eğitim görüyor. Burada yılda 10 bin stajyere eğitim veriyoruz. Biz tamamıyla bir sağlık eğitim araştırma merkeziyiz" dedi.

"Bu simülasyon eğitimi, laparoskopik cerrahi eğitiminde oldukça önemli"

Mavi Oda'da çeşitli branşlara yönelik cerrahi eğitimler verildiğini aktaran Prof. Dr. Levent Öztürk, "Mavi Oda, aslında cerrahi bir eğitim merkezidir. Kapalı cerrahi dediğimiz yöntemler var, genel cerrahi, kadın doğum, üroloji burayı kullanıyor. Burada yetişen asistanlar, eğitimlerine başlamadan önce bu simülasyon merkezine gelerek el becerilerini arttırıyor. Asistanlar, 20 adet eğitim box'ta hafta içerisinde değişik programlar yapılarak simülasyon eğitimi görüyorlar, tecrübelerini arttırıyorlar. 1 yıl burada eğitim gördükten sonra, hasta üzerinde hocalarının yanında yardımcı olarak yine çalışmaya devam ediyorlar. Bu simülasyon eğitimi, laparoskopik cerrahi eğitiminde oldukça önemli" diye konuştu.

"İlk defa 20 box'ın olduğu bir merkezi hastanemiz bünyesinde açtık"

Prof. Dr. Öztürk, daha önce Ankara Bilkent Şehir Hastanesi bünyesinde hizmet veren Mavi Oda'nın yer ve kapasitesinin yeniden düzenlenmesiyle modern bir cerrahi eğitim merkezinin oluşturulduğunu ifade ederek, "Bundan önce kısıtlı imkanlarla değişik yerlerde hayvanlar üzerinde deneyler yapmaya çalışılıyordu. Toplu bir merkez yoktu. İlk defa 20 box'ın olduğu bir merkezi, hastanemiz bünyesinde açtık. Aslında buranın açılışı 3 yıl öncesine dayanıyor. 3 yıldan sonra biz bunu yerini değiştirerek ve box kalitesini ve sayısını da arttırarak bu yeni merkezi oluşturduk. Bundan sonraki eğitimlerimize burada devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

"Türkiye'nin bir numaralı eğitim araştırma hastanesiyiz ve bu özelliğimizi de giderek arttıracağız"

Laparoskopik cerrahide asistanların el becerilerinin geliştirilmesine yönelik eğitimlerin önemine değinen Öztürk, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Laparoskopik cerrahide, asistan yetiştirmek artık günümüzde gerekli bir yöntem. Çok sayıda asistan var ve bunların el becerilerini arttırmak için biz imkan sağlamak zorundayız. Böylece değişik yerlere gitmelerini engelliyoruz. Şu anda hastanemiz bünyesinde hepsi eğitim programları içerisinde. Belli bir haftalık eğitim programımız var. Her branş geliyor, sabahtan akşama kadar kendi gününde burada eğitimlerini tamamlıyor. Bu ve benzeri merkezler de hastanemizde bulunmak zorunda. Sayılarını da arttıracağız, niteliklerini de arttıracağız. Türkiye'nin bir numaralı eğitim araştırma hastanesiyiz ve bu özelliğimizi de giderek arttıracağız, korumaya devam edeceğiz."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı