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Ani Karaciğer Yetmezliği Geçiren Genç Kıza 48 Saatte Organ Nakli Yapıldı

Ani Karaciğer Yetmezliği Geçiren Genç Kıza 48 Saatte Organ Nakli Yapıldı
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Çanakkale'de ani gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati tehlike yaşayan 18 yaşındaki Ela Gezmeli, 48 saat içinde uygun organ bulunarak yapılan nakil ile sağlığına kavuştu. Gezmeli, kendisini şanslı hissettiğini ve sağlık çalışanlarına teşekkür etti.

Ani gelişen karaciğer yetmezliği nedeniyle hayati tehlike yaşayan 18 yaşındaki hasta, 48 saat içinde bulunan organın nakledilmesiyle hayata tutundu.

Çanakkale'nin Çan ilçesinde 1 ay önce bulantı ve kusma şikayetiyle hastaneye başvuran 18 yaşındaki Ela Gezmeli, karaciğer değerlerinin yüksek çıkması nedeniyle İzmir'deki Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.

Hastanenin gastroenteroloji servisinde takip edilen Gezmeli için doktorları acil karaciğer nakli kararı verdi.

Bilinci kapanan ve yoğun bakım servisine alınan genç kızın akrabaları arasında yapılan testlerde uygun organ bulunamadı.

Genç kıza uygun karaciğerin bulunması için Sağlık Bakanlığı tarafından acil çağrı yapıldı. Uygun organ, 48 saat sonra Bursa'da beyin ölümü gerçekleşen bir hastadan bulundu.

Karaciğerin ebat olarak büyük olması nedeniyle naklin ardından 15 gün yoğun bakımda kalan genç kız, sağlığına kavuştu.

"Kendimi şanslı bir hasta olarak görüyorum"

Ela Gezmeli, AA muhabirine, henüz belirlenemeyen nedenle karaciğer değerlerinin 3 gün içinde yükseldiğini söyledi.

Ege Üniversitesi Hastanesine sevk edildikten bir süre sonra bilincinin kapandığını, sonrasını hatırlamadığını dile getiren Gezmeli, "Nakil ameliyatının ardından odaya çıktım. Burada neler yaşadığımı öğrendim. Zorlu bir süreç geçirmişim. Kendimi şanslı bir hasta olarak görüyorum. Aylarca, yıllarca nakil bekleyen hastalar varken benim için 48 saatte organ bulunmuş. Doktorlarım çok iyi. Hepsi beni kendi çocukları gibi görüyor. Onları çok seviyorum. Beni yaşama bağlayan doktor ve sağlık çalışanlarını çok özleyeceğim." dedi.

Nakli gerçekleştiren Karaciğer Nakil Ünitesi Sorumlusu Doç. Dr. Alper Uğuz ise Ela'nın sağlığına kavuşması için yaklaşık 50 sağlık çalışanının saatlerle yarıştığını, ekibiyle bir mucizeye imza attıklarını hatırlattı.

Sağlık Bakanlığının acil organ çağrısının Ela'yı yeni bir yaşama bağladığına işaret eden Uğuz, "Bazen bir hafta beklediğimiz ve olmayan, canlı vericisi uygun olmayan hastalar oluyor. Bazılarını da kaybediyoruz. Zamana karşı mücadeleyle organı hastamıza naklettik, taburcu edilecek düzeye getirdik. Bunun mutluluğunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Nakledilen organın Ela için büyük ebatta olduğunu, operasyonun bu nedenle risk alınarak yapıldığını da kaydeden Uğuz, "Çaresiz olduğumuz için nakilden sonra aşamalı bir şekilde hastamızın karnını kapatarak, teknolojik uygulamalarla organın oraya adapte olmasını sağladık. Bunları böyle anlatınca kolay gibi geliyor ama hepsinin riskleri vardı." ifadesini kullandı.

Anne Gülsüm Gezmeli de kızını kaybetme korkusu yaşadığını ancak Ege Üniversitesi Hastanesindeki sağlık çalışanlarının kızını yaşatmak için büyük çaba harcadığını vurgulayarak, herkese organ bağışı çağrısında bulundu.

Kaynak: AA / Tezcan Ekizler - Sağlık
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