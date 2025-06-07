Amasya'da Köyde Kene Alarmı: Selfi Çekerken Farketti

Amasya'da Köyde Kene Alarmı: Selfi Çekerken Farketti
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Amasya'da bayram ziyareti için giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlasında selfi çekerken tişörtünde çok sayıda kene olduğunu fark etti. Keneleri vücuduna temas etmeden temizleyen Hatipoğlu, kene sayısının bu yıl artış gösterdiğine dikkat çekti.

AMASYA'da bayram ziyareti için köyüne giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, tarlada selfi yaptığı sırada tişörtünün üzerinde kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, keneleri eldiven yardımıyla vücuduna temas etmeden temizledi.

Kurban Bayramı'nın birinci günü Amasya merkeze bağlı Sıracevizler köyünü ziyaret eden Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek üzere kendisine ait olan tarlaya gitti. Cep telefonuyla hatıra fotoğrafı çeken Hatipoğlu, selfi çekiminin ardından fotoğrafı paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde çok sayıda kene olduğunu fark etti. Hatipoğlu, eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas etmeden temizledi.

Bu yıl tarlalarda kene sayısının bir hayli fazla olduğunu belirten Mehmet Fatih Hatipoğlu, "Tarlamı kontrol için gittiğim köyümüzde, her zaman yaptığım gibi hatıra olsun diye cep telefonumla selfi yaptım. Paylaşmak için fotoğrafı seçerken üzerimde 20-25 tane kene olduğunu fark ettim. Tişörtümün üzerine yapışan keneleri ellerime eldiven takarak temizledim. Aşırı sıcaklarda bağ, bahçe ve tarlalarına gidecek hemşerilerimize buradan sesleniyorum. Bu yıl kene aşırı fazla görünüyor. Dikkatli olsunlar ve mutlaka işleri bittikten sonra üzerlerini kontrol etsinler" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sağlık
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