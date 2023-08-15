Altın Çilek: Dünyanın En Zengin Lif Oranına Sahip Meyve

Türkiye genelinde Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan dünyanın en zengin lif oranına sahip, antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen ve faydaları saymakla bitmeyen altın çilek, 250 gramlık paketlerde 50 TL'den alıcı buluyor.

Türkiye genelinde Akdeniz ve Ege sahillerinde serada üretimi yapılan dünyanın en zengin lif oranına sahip, antioksidan oranı yüksek olduğu belirtilen ve faydaları saymakla bitmeyen altın çilek, 250 gramlık paketlerde 50 TL'den alıcı buluyor.

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul'da sinema ve film setlerinde yönetmen yardımcılığı görevlerinde bulunan 32 yaşındaki Derya Tunçay, pandemi döneminde işini bırakarak memleketi Aydın'ın İncirliova ilçesine yerleşti. İstanbul'da çalıştığı zamanlarda alış-veriş yapmak için girdiği bir manavda tesadüfen ejder meyvesini görerek tadına bakmak için satın alan Tunçay, tadını beğendiği ejder meyvesine merak saldı. Yaptığı araştırmalar çerçevesinde ejder meyvesi üreticiliğine başlayan Tunçay, tropikal meyvelere merakı sayesinde ejder meyvesinin yanı sıra bir de altın çilek üretimine başladı. Kurduğu serada ejder meyvesi ve altın çilek üretimi yapan Tunçay, hasat ettiği meyveleri Aydın-İzmir Karayolu üzerindeki tezgahında vatandaşlarla buluşturuyor. Altın çileğe vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini belirten Tunçay, meyvenin birçok hastalığa iyi geldiğini belirtti.

Altın çileğin dünyanın en zengin lif oranına sahip meyvesi olduğunu belirten Derya Tunçay, "Bu meyvenin anavatanı Peru. Oradan dünyaya yayılmış durumda. Zamanında Türkiye'de çok popülerdi. Sonrasından üretimi azaldı. Ben de tamamen hobi olarak yetiştiriyorum. Eğer toptan verecek bir yer bulursak yada bizi üretim anlamında destekleyecek birileri ile anlaşabilirsek yerimizi büyütmek istiyoruz. Antalya ve Mersin tarafında bu işi büyük çapta yapanlar var onun haricinde büyük bir bölümü bizim gibi küçük üreticiler. Altın çileği bilmeyen, tanımayan çok insan var. O nedenle insanlar ilk gördüğünde şaşırıyor. Tadına bakınca hoşlarına gidiyor ve almak istiyorlar. Dünyanın en fazla lif içeren meyvesidir. Şeker hastalığına iyi geldiği söyleniyor. Günde 4-5 taneden fazla önermiyoruz. Çünkü müthiş derecede bağırsakları çalıştırıyor. Antioksidan özelliği çok fazla, hücre yenileyici. 250 gramlık paketler halinde 50 TL'den satış yapıyoruz" diye konuştu. - AYDIN