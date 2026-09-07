Alopesiyle Barışan Arzu Özsoy, Önyargılara Karşı Mücadele Ediyor

SEVİ GÖZAY ASLAN - Saç ve kıl köklerinin bağışıklık sistemi tarafından hedef alınmasıyla ortaya çıkan otoimmün bir hastalık olan alopesi nedeniyle 26 yaşında saçlarını kaybeden ancak yıllar içinde görünümüyle barışan Arzu Özsoy, hastalığa ilişkin toplumsal önyargıların değişmesi için mücadele ediyor.

Alopesiye (vücudun belirli bir bölgesinde veya tamamında saç ve kıl dökülmesi hastalığı, saçkıran) genetik yatkınlığı olan 49 yaşındaki Arzu Özsoy'un saçları, 23 yıl önce yaşadığı ağır travma sonucu bir iki gün içinde döküldü.

Saçlarını kaybettiği ilk yıllarda büyük bir şok yaşayan ancak zamanla kendisini olduğu gibi sevmeyi öğrenen Özsoy, alopesiyle ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla toplumsal farkındalığın artmasına katkı sağlıyor.

Alopesi Farkındalık Ayı dolayısıyla bu hastalıkla verdiği mücadelede yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Özsoy, alopesili bireylerin hastalıklarını "Elalem ne der?" düşüncesi ya da tacize uğramamak adına başörtüyle, kaş çizimiyle, şapkayla veya başka türlü şeylerle saklamaya çalıştığını ifade etti.

Ablası ve amcasında da alopesi görüldüğünü ancak onların 6-7 ay süren tedavinin ardından eski sağlıklarına kavuştuğunu belirten Özsoy, "Kendi hastalığım 2003 yılında başladı. Tanı konduğu zaman bir sürü tedavi uygulaması yapıldı ama sonuç alamadık. Bir iki gecede böyle döküldü diyebilirim. Ağır bir travma yaşadım ben. O travma sonrası böyle bir hastalık nüksetti. 23 yıldır da böyleyim." diye konuştu.

"Aynalara küstüğüm zamanlar çok oldu"

Saçlarını kaybettiği ilk dönemde büyük bir şok yaşadığını, zamanla kendisini olduğu gibi sevmeyi öğrendiğini dile getiren Özsoy, şöyle devam etti:

"Bir kadın için saç kıymetli bir şeydir ama sonrasında bunun da kendinle barışmayla ve kendini sevmeyle alakalı bir durum olduğunu anladım. Kendimi olduğum gibi sevmeyi öğrendikten sonra artık hiçbir sorun kalmadı. İlk başta ben de aynı travmayı yaşadım. Aynalara küstüğüm zamanlar çok oldu. Başörtüyle, kaş çizimiyle kapatmaya çalıştım. Birileri sorar diye kimseyle göz göze gelmediğim zamanlar çok oldu."

Alopesinin kanserle karıştırılabildiğini ve bu nedenle çevresinden rahatsız edici sorularla karşılaştığını belirten Özsoy, "Fiziki bir eksiklik olunca dışarıdan çok tacize de uğrayabiliyorsun. Kanser vakasıyla çok karıştırabiliyorlar. 'Kaşın niye yok?', 'Kirpiğin niye yok?'. Bazısı direkt 'Kemoterapi mi aldın, kaçıncı evresin?' diyor. Bir sürü şeyle karşılaşıyorum ama dışarıdaki hiçbir şey artık beni ilgilendirmiyor." sözlerini sarf etti.

Başkalarının düşüncelerini önemsemekten vazgeçtiğini vurgulayan Özsoy, "Elalem diye bir örgüt var ya, kimseyi mutlu etmek zorunda değilim. Ben sadece Arzu'yu mutlu etmek zorundayım. Arzu da böyle çok mutlu. Kel de mutlu. Kendini sevdiği için artık hiçbir sorun kalmadı." ifadesini kullandı.

Gençlik yıllarında saçlarının yeniden çıkması umuduyla çok sayıda alternatif tedavi yöntemini denediğini anlatan Özsoy, "Bunlardan biri sazan balığı derisiydi. Düşünsene, o balık derisini kafana koyuyorsun, 24 saat balık kokuyorsun. Kimse senin kokundan yanına yanaşmıyor. Neymiş efendim? Saç gelecek. Gelmesin, canı sağ olsun, gelmesin." dedi.

Saçlarının yeniden çıkması için farklı geleneksel uygulamalara da yöneldiğini aktaran Özsoy, yıllar içinde kendisini olduğu gibi kabul etmeye başladıktan sonra kuantum eğitimi aldığını, o eğitimlerin de hayatını olumlu yönde değiştirdiğini dile getirdi.

"Biz bir suç işlememişiz ki niçin o kafalar yerde"

Sokakta karşılaştığı alopesili kişilerle konuştuğunu ve onlara kendi deneyimlerinden söz ettiğini anlatan Özsoy, hastalığı nedeniyle kendisini toplumdan soyutlayanlara ulaşmaya çalıştığını belirtti.

Özsoy, "Alopesililerle karşılaştığım zaman kafaları hep yerde. Biz bir suç işlememişiz ki niçin o kafalar yerde? Ben sokakta gördüğüm alopesiliyi artık gözünden anlıyorum. Gözünde o ışık yok ve gözler yerde. Sokakta da görsem konuşuyorum. Kafamda şapkam varsa açıyorum, 'Ben de alopesiliyim.' diyorum." bilgisini paylaştı.

Alopesili kişilere kendilerini sevmeleri çağrısında bulunan Özsoy, "Ben hepsine şunu söylemek istiyorum. Kendinizi sevin. O ne diyor, bu ne diyor takılmayın. Ben böyle çok rahatım. Benim için olumsuz olan bir şeyi ben olumlu tarafına çevirdim. Bardağın dolu tarafına bakıyorum. Alopesili arkadaşlarıma, kardeşlerime de tek önerim var, bardağın dolu tarafından baksınlar." değerlendirmesinde bulundu.

Görünümünü gizlemekten vazgeçtikten sonra alopesi konusunda sosyal medyada farkındalık videoları çekmeye başladığını dile getiren Özsoy, "Evet, alopesi diye bir hastalık var. Bunu dışarıya yansıtamayan, korkan, çekinen bir sürü alopesili arkadaşım var. Ben onların sesi olmak istiyorum." diye konuştu.

Hastalık nedeniyle sosyal yaşamdan uzaklaşan çok sayıda kişi tanıdığını belirten Özsoy, sözlerini şöyle tamamladı:

"Alopesili arkadaşım çok fazla. Hayatını sıfırlayan o kadar çok arkadaşım var ki yapmasınlar bunu. Bir örnek var burada. Bunu görsünler. Hayat çok kısa. Nasıl gönüllerinden geçiyorsa öyle yaşasınlar isterim. Çünkü alopesi öyle bir şey ki sokağa çıkması ayıp bir şey gibi. Görünür olmayı seçmiyorlar mesela ama ben görünür olmayı seçtim bu halimle."

Arzu Özsoy, alopesililerin sesini daha da geniş kitlelere duyurmak amacıyla özel bir kanalda yayımlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" yarışmasına katılmak istiyor.

Kaynak: AA