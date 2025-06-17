Alkollü Sürücünün Çarptığı Bisikletçi, 3D Tıp Merkezi'nde İlk Hastalar Arasında

İngiltere'de alkollü bir sürücünün çarpması sonucu yüzünde ağır hasarlar oluşan bir bisikletçi, Ulusal Sağlık Servisi'ne (NHS) bağlı bir merkezin ilk hastalarından biri oldu.

Ülkenin Güney Batı bölgesinin tamamına hizmet veren Bristol 3D (Üç boyutlu) Tıp Merkezi, üç boyutlu görüntüleme ile baskı işlemlerini gerçekleştiriyor.

Bu merkez, ileri dijital teknoloji ve uzman rekonstrüktif (yeniden yapılandırma) becerileriyle travma hastalarına bilimsel ve teknik destek sağlıyor.

Devon şehrinde yaşayan Dave Richards, kazadan sonra bu merkez sayesinde "çok daha rahat hissettiğini" söyledi.

Richards, Temmuz 2021'de Somerset'in Meare kasabasında iki arkadaşıyla birlikte bisiklet sürerken, arkadan gelen bir alkollü sürücünün çarpmasıyla ağır yaralandı.

75 yaşındaki Richards, "Sürücü hem alkollüydü hem de telefona bakıyordu. Arkadaşlarım savrularak kurtuldu ama çeşitli kemik kırıkları yaşadılar. Ben ise aracın altına sıkıştım ve vücudumun ve yüzümün bir yanında ciddi yanıklar ile sağ kaburgalarımda ezilme yaşadım," dedi.

Bristol'deki Southmead Hastanesi'nde birçok rekonstrüksiyon ameliyatı geçiren ve farklı uzmanlık alanlarında rehabilitasyon gören Richards, hayatını yeniden kurmaya başladı.

Hâlâ Bristol 3D Tıp Merkezi'ne gitmeye devam eden Richards'a kısa süre önce yüz protezleri verildi.

Merkezin teknolojisiyle oluşturulan büyük bir göz çukuru (orbital) protezi ile boyun bölgesindeki yara izleri için özel ateller yapıldı.

Merkezde ayrıca Richards'ın yüzü 3D (üç boyutlu) taramayla dijital olarak kaydedilerek, onun dijital bir kopyası oluşturulabiliyor ve bu sayede protezler için kalıplar tasarlanabiliyor.

BBC'ye konuşan Richards, "Çoğu zaman insanlar fark etmiyor. Bu durumu dört yıldır yaşıyorum. Aslında çoğu şey kafamda. İnsanlar genelde fark etmiyor ya da bir şey demiyor ya da beni olduğum gibi kabul ediyorlar," dedi.

Richards şöyle devam etti:

"Eğer sosyal olmak istiyorsam, aynaya baktığımda makul görünüyorsam kendimi çok daha rahat hissediyorum."

Bristol 3D Tıp Merkezi, kentin dışındaki eski Frenchay Hastanesi sahasında Nisan ayında açıldı.

Bu merkez, yeni bir bilim ve teknoloji hizmetini tek bir çatı altında topluyor ve 200 santigrat dereceye kadar ısılarda kişiye özel ürünler yapabilen PEEK yazıcısını alan ilk NHS hastanelerinden biri oldu.

Merkezdeki özel bir planlama odasında oturan bireyin vücudu dijital olarak haritalanabiliyor.

Bu oda o kadar gelişmiş ki hareketli bebekleri bile tarayabiliyor.

Merkez, aynı zamanda başka birçok yeni uygulama alanı da buluyor.

Örneğin, hasar görmüş bir böbreğin 3D modeli sayesinde cerrahlar yalnızca alınacak kısmı değil, aynı zamanda kaçınılması gereken sinirleri ve kan damarlarını da görebiliyor.

Merkezin büyük kısmındaki ekipmanlar, North Bristol NHS Trust'ın resmi yardım kuruluşu olan Southmead Hastanesi Yardım Kuruluşu tarafından finanse edildi.