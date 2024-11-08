Üye Girişi
Haberler

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi: Organ Naklinde Öncelikli Merkez

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi: Organ Naklinde Öncelikli Merkez
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, dünyanın ilk rahim nakli ve Türkiye'nin ilk yüz, çift kol, kalp gibi birçok organ naklini gerçekleştiren öncü bir tıp merkezi olarak dikkat çekiyor. Merkez, organ bağışı bilincini artırmayı hedeflerken, teknoloji ve uzman ekipleri ile hastalarına en iyi sağlık hizmetini sunmayı amaçlıyor.

Dünyanın ilk rahim naklinin, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol, kalp, karaciğer, kemik iliği, böbrek, kornea, pankreas, ince bağırsak nakillerinin yapıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesi, "ilklerin merkezi" olarak öncü rol üstleniyor.

Yurt dışından ve Türkiye'nin farklı illerinden gelen çok sayıda hasta, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi ile Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi'nde yaşama tutunuyor.

Teknolojik altyapısı ve güçlü ekibiyle farklı tedavilerin yapılabildiği merkezde, canlı ve kadavradan nakillerin yanı sıra yeni gelişmeler üzerine de çalışmalar yürütülüyor.

Kurulan laboratuvarlarda, nakil hastalarının çok daha konforlu ameliyat edilmesi, ameliyat sonrası komplikasyonların en aza indirilmesi başta olmak üzere farklı alanlarda önemli çalışmalar yapılıyor.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ömer Özkan, AA muhabirine, organ bağışı konusunda herkesin bilinçli ve farkında olması gerektiğini belirterek, ana hedeflerinin beyin ölümü gerçekleşenlerin organlarının bağışlanmasını sağlamak olduğunu söyledi.

Dünyanın ilk rahim naklini, Türkiye'nin ilk yüz ve çift kol nakillerini gerçekleştiren Özkan, "Bağış yapmak erdemdir. Organa bir gün sizin de ihtiyacınız olabilir. Bu ülke, insanlara organ nakillerinde maddi güç olmaması için elinden geleni yapıyor. Ülkenin imkanlarıyla hastanın tedavisi, cerrahisi, takibi sıkı şekilde ücretsiz olarak yapılıyor." diye konuştu.

Daha çok böbrek, karaciğer gibi canlı nakilleri yapabildiklerini dile getiren Özkan, Türkiye'de yıllık 1500-2 bin beyin ölümü bildirimi olmasına rağmen organ bağışlarının çok düşük olduğuna dikkati çekti.

Organ bağışı çağrısı

Organ Bağışı Haftası ile farkındalık oluşturmaya çalıştıklarını belirten Özkan, insanlara beyin ölümünü tartışmak yerine bilime değer verip erdemlilik yaparak bağışta bulunmasını önerdi.

Akdeniz Üniversitesi Hastanesinin dünyanın sayılı merkezlerinden biri olduğunu anlatan Özkan, şöyle konuştu:

"Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu önderliğinde kurulan Avrupa'nın ilk organ nakli hastanesi burada. Enstitü de Akdeniz Üniversitesinde kuruldu. Dünyanın en çok çeşitli naklinin yapıldığı merkez burası. Türkiye'nin ilk çift kol, yüz nakli, dünyanın ilk rahim nakli burada yapıldı. Kamu hastaneleri arasında en yüksek sayıda böbrek nakli yapılan merkeziz. Karaciğer, kalp, pankreas, ince bağırsak nakilleri yapılıyor. Bu çeşitlilikte nakil yapılabilen donanımlı başka bir merkez yok."

Özkan, merkezde her zaman en iyi sağlık hizmetinin sunulması için ellerinden geleni yaptıklarını dile getirerek, teşhisten tüm tedavilere kadar başka kuruma hasta nakledilmeden tüm tedavilerinin merkezde yapılabildiğini vurguladı.

Dünyada hayvandan insana organ nakline yönelik çalışmaların yapıldığına değinen Özkan, "Herkes yıllardır bunu yapmak istiyor. Bunun altyapısı için çok iyi laboratuvarlara ihtiyacımız var. Çok şükür o laboratuvarlar artık merkezimizde oluşuyor. Ekibimizi de oluşturmaya çalışıyoruz. Önemli olan mevcut tedavilerin en iyi şekilde olması." diye konuştu.

Kaynak: AA / Ayşe Yıldız - Sağlık
Fenerbahçe, AZ Alkmaar'a 3-1 yenildi

Kanarya Hollanda'da kayıp

 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

Erdoğan'dan kayyum atanan belediyelerle ilgili ilk yorum

 Cumhurbaşkanı Erdoğan, isim vermeden Mansur Yavaş'a yüklendi

Ebru'ya ödenen paraya itirazı var
Narin Güran davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti

Narin davasında 2. duruşma! O sözleri duyunca kendinden geçti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
ICARDI FUTBOLU BIRAKIYOR MU? Mauro Icardi nasıl sakatlandı, sağlık durumu ne? ICARDI SAKATLANMA ANI (VİDEO) Icardi sahalardan ne kadar uzak kalacak? ICARDI SAKATLANDI MI? Icardi sezonu kapattı mı, ne zaman maça çıkacak? Icardi ve Simge Sağın sevgili mi? HAFTA SONU HAVA DURUMU | Hafta sonu hava nasıl olacak, yağmur var mı? Az önce deprem mi oldu? 8 Kasım en son depremler kaç şiddetinde oldu? Kandilli Rasathanesi ve AFAD deprem listesi! Öğretmen seminerleri ara tatilde ne zaman yapılacak? Ara tatil seminer takvimi! Ulaş Tuna Astepe kimdir? Ulaş Tuna Astepe kaç yaşında, nereli ve hangi dizilerde oynadı? ÖĞRETMEN MAAŞ ZAMLARI: 2025 Ocak ayı zamlı Öğretmen maaşı ne kadar olacak? SON DAKİKA: Arif Güran'a ne oldu? Arif Güran neden fenalaştı? Narin Güran davasının Mahkeme Başkanı kimdir?
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.