Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti

Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti
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Sakarya'nın Sapanca ilçesinde sokak hayvanlarına olan düşkünlüğüyle tanınan şahıs, iddialara göre akciğerine kedi tüyü kaçması neticesinde gelişen enfeksiyon sebebiyle tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi.

AKCİĞERİNE KAÇAN KEDİ TÜYÜ SONU OLDU

Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz'ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz'ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Turan Yiğittekin - Sağlık
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Yorumlar (1)

Haber Yorumları1980_lerde_Türkçe_Böyle Değildi:

Ben yanlışlık ile kedi tüyü yutsam.. hemen bir sürü kola filan içerimki.. hepsi erisin midemde. Ancak tabi durum değişebilir her kes için. Herkese kendi yaptığım şeyi tavsiye edemem. Mesela ben kolaları çöplerden bulurum. para ile almam. param olsaydı renksiz kola satın alıp içerdim. O yeşil kapaklı renksiz sodalar var ya, işte onlardan.

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