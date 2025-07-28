Akciğerine kedi tüyü kaçan adam hayatını kaybetti

Sapanca'nın Yanık Mahallesi'nde ikamet eden Okan Diköz (55), evinde beslediği kedilerin yanı sıra sokak hayvanlarına gösterdiği ilgiyle çevresinde sevilen ve tanınan bir isimdi.

AKCİĞERİNE KAÇAN KEDİ TÜYÜ SONU OLDU

Yaklaşık 10 gün önce nefes darlığı şikayetiyle hastaneye başvuran Diköz'ün yapılan tetkikler neticesinde akciğerine kedi tüyü kaçtığı ve bu durumun enfeksiyona yol açtığı belirlendi. Tedavi altına alınan Okan Diköz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Hayvansever kimliğiyle bilinen Diköz'ün cenazesi, Sapanca Yanık Mahallesi Merkez Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Yanık Kurtköy Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.