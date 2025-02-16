AK Partili Sarıçam kendini böyle savundu: Espri maksadından saptırıldı

Ak Parti Kırklareli Milletvekili Ahmet Gökhan Sarıçam, 10 Şubat'ta düzenlenen Kırklareli Pınarhisar 5 Hekimli Aile Sağlığı Merkezi 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyon Binası Temel Atma Töreni'nde sağlık çalışanlarına yönelik skandal sözler sarf etti.

"GİDİN SAĞLIK PERSONELİNİN GIRTLAĞINA YAPIŞIN"

Sarıçam konuşmasında, "Biz her yıl, neredeyse 2 yıldır Lüleburgaz Babaeski, Kırklareli, Pınarhisar, nerede ne altyapı varsa yapıyoruz. Bizim yapacağımız bu kadar. Biz doktor değiliz, hemşire değiliz. Bundan sonraki süreç memnuniyetsizlik varsa ben şunu da yaparım vatandaşa, 'Gidin sağlık personelinin gırtlağına yapışın. Ben üzerime düşeni devlet olarak yaptım. Hizmeti vermeyen onlar' diye de kışkırtırım. Bunu açık açık söyleyeyim" ifadelerini kullandı.

SKANDAL SÖZLERİN ARDINDAN AÇIKLAMA GELDİ

Tepki çeken sözlerin ardından AK Partili Sarıçam'dan açıklama geldi. Sarıçam şunları söyledi: "Son günlerde sosyal medyada ve bazı basın organlarında konuşmamın sadece bir bölümü kesilip paylaşılmış ve ortaya büyük bir yanlış anlaşılma çıkmıştır. Pınarhisar'daki açılış töreninde yaptığım konuşma bağlamından kopartılarak, sanki sağlık çalışanlarına karşı olumsuz bir çağrı yapmışım gibi bir algı oluşturulmuştur.

"CÜMLELERİN SADECE BELLİ BÖLÜMLERİ ALINARAK FARKLI BİR ANLAM YÜKLENMEYE ÇALIŞILDI"

Öncelikle şunu net bir şekilde ifade etmek isterim: Sağlık çalışanlarımız bizim baş tacımızdır! Onlar gece gündüz demeden fedakârca çalışırken, benim ya da herhangi birinin onların emeğini görmezden gelmesi asla mümkün değildir. Bahsi geçen sözlerim, devlet olarak sağlık yatırımlarımızı tamamladığımızı ve hizmetin karşılıklı olarak en iyi şekilde yürütülmesi gerektiğini ifade eden bir konuşmanın içindeydi. Ancak konuşmanın bütününe bakılmadan, cümlelerin sadece belirli bölümleri alınarak farklı bir anlam yüklenmeye çalışılmıştır..

"SAĞLIK ÇALIŞANLARINDAN ÖZÜR DİLERİM"

Her ne kadar konuşma videomda oynama yapılmış ve çarpıtılmış olsa da bundan dolayı kırılmış olan alınganlık gösteren üzdüğüm bütün sağlık çalışanlarından özür dilerim onları kırdığım için. Lütfen haklarını helal etsinler. Oysa her zaman sağlık çalışanlarının yanında olan bir milletvekili olarak orada bulunan bir çok samimi olduğum sağlık çalışanı arkadaşıma gülerek yapmış olduğum bir espri maksadından saptırılarak bazı gazeteciler tarafından bir tahrik kusuru haline getirilmek istenmiştir

Açıkça görülüyor ki burada bilinçli bir çarpıtma ve siyasi bir hamle söz konusudur. Kamuoyunun, bu tür manipülasyonlara karşı dikkatli olmasını rica ederim. Yanlış anlaşılmalara mahal vermemek adına konuşmamın tamamının dikkate alınmasını rica eder, tüm sağlık çalışanlarımıza sevgilerimi ve saygılarımı sunarım."

BAKANLIKTAN DA AÇIKLAMA GELDİ

Sağlık Bakanlığı'ndan da konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: " Bugün basına yansıyan, yanlış anlaşıldığı ifade edilerek muhatabı tarafından özür dilenen konuşma ile ilgili aşağıdaki açıklamayı yapma gereği hasıl olmuştur. 1,5 milyonu bulan büyük sağlık ailemiz, her gün milyonlarca vatandaşımızın sağlığı için var gücüyle çalışmaktadır. Büyük sağlık ailemiz, pandemiden deprem felaketine kadar ülkemizin içinden geçtiği pek çok badirede vatanseverliğin tanımını yeniden yazan üstün bir fedakârlık örneği sergilemiştir.

Sağlık hizmetinde memnuniyetin, hizmet alanın ve hizmet verenin memnuniyetine bağlı olduğunu biliyoruz; vatandaşlarımızın ve sağlık çalışanlarımızın memnuniyetini bir arada gözetiyoruz; bu iki değeri birbirinin ayrılmaz parçası görüyoruz. Bu çerçevede toplumun tüm kesimleri tarafından sağlık çalışanlarımızla ilgili yapılan açıklamalarda hassas olunması gerektiğine inanıyoruz. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."