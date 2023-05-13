Ağız ve Yüz Cerrahisi Kongresi Antalya'da Gerçekleştirildi

ASIANAOMS Joint Kongresi ve AÇBID 16. Uluslararası Kongresi Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. Kongreye yurt içi ve yurt dışından ağız ve yüz cerrahisinin deneyimli cerrahları ile genç meslektaş ve asistanlar katıldı. Yarın sona erecek kongrede, ağız, yüz ve çene cerrahisi konularındaki gelişmeler ele alındı.

ASIANAOMS Joint Kongresi ve AÇBID 16. Uluslararası Kongresi Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştiriliyor. Kongreye yurt içi ve yurt dışından ağız ve yüz cerrahisinin deneyimli cerrahları ile genç meslektaş ve asistanlar katıldı. Yarın sona erecek kongrede, ağız, yüz ve çene cerrahisi konularındaki gelişmeler ele alındı.

Kongreye konuşmacı olarak katılan Bahçeşehir Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selçuk Basa, "Ağız ve yüz cerrahisi derneğinin 16. Uluslararası kongresini yapmak üzere toplandık. Bizim 16. kongremiz, bu yıl Asya Birliği'nin de kongresini birlikte yapıyoruz. Asya Birliği ile ortak kongre düzenledik. Yurt içinden ve yurt dışından önemli miktarda katılımcılarımız var. Kongremizi çok değerli konuşmacılarımızla yapıyoruz. Bu yıl ilgi oldukça yüksek" dedi.

KONGREDE ÇENE CERRAHİSİNİN BÜTÜN DALLARINA İLİŞKİN SUNUMLAR YAPILIYOR

Ağız ve yüz cerrahisinin geniş bir alan olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Basa, "Kongrede çene cerrahisinin bütün dalları ile ilgili olarak örneğin gömülü diş operasyonlarından, çok önemli ve ciddi çene ve yüz yaralanmalarına, deformetilerden, doğuştan olan hastalıkların tedavilerine ilişkin pratik sunumlar yapılıyor. Çünkü kongremize deneyimli cerrahlar ile genç meslektaş ve asistan arkadaşlarımız katılıyor. Ona göre programlar hazırlıyoruz. Bizim kongrelerin yapısında şu var. Aynı zamanda genç meslektaşlarımızın, genç cerrahlarımızın burada sunum yapmalarını ve yaptıklarını diğer meslektaşlarına aktarmalarını sağlıyoruz. Bu onları motive ediyor. Nasıl bütün meslek dalları gelişiyorsa diş hekimliğinin önemli bir branşı olan ağız, çene ve yüz cerrahisi branşı da hem teknolojinin getirdiği kolaylıklarla hem de pratik alanda çok önemli şekilde değişiyor. Biz de bunları bu kongremizde paylaşıyoruz" diye konuştu.

TETKİKLER TAM YAPILMALI

Bütün tıp branşlarında olduğu gibi çene cerrahisinde de çok önemli gelişmeler olduğunu kaydeden Prof. Dr. Basa, şöyle konuştu: "Çene cerrahisi diş hekimliğinin çok önemli bir branşı. Daha geniş bir alanı kapsıyor. Vücut sağlığı için diş sağlığı önemli. Diş ve çevresindeki dokuların hastalıkları vücutta başka sistemik hastalıklara yol açabiliyor. Tam tersine vücuttaki sistemik hastalıklarda bizim yapacağımız tedavileri de etkileyebiliyor. Özellikle cerrahi uygulamalar yapılacağı zaman tetkiklerinin tam olarak yapmak gerekiyor. Özellikle diyabetli hastalar ile kardiyak problemleri olan hastalarda mutlaka önlemler alarak uygulamalar yapılıyor. Mesela şeker hastası ise kontroller yapılması ve ondan sonra yapılması gerekiyor. Hastaların kullandığı bazı ilaçlar bizde sıkıntılı durumlara yol açabiliyor. Son 10 yıldır gittikçe artan bir şekilde yeni yeni rahatsızlıklarla karşılaşabiliyoruz. İlaç kullanımına bağlı komplikasyonlardan bahsediyorum. En önemlilerinden biri de özellikle vurgulamak istiyorum artık bilinmeye başladı ama yine de bir kez daha vurgulamak lazım. Özellikle kemik erimesinde kullanılan bazı ilaçlar veya kanser ilaçlarının bir kısmı çene kemiklerinde problemlere yol açabiliyor. Bu ilacı alan bir hastada cerrahi müdahale yapılacağı zaman bunu mutlaka kontrol etmek istiyoruz."

ESTETİK ÖNEMLİ

Yüzde çalıştıkları için estetiğin önemli olduğunu belirten Prof. Dr. Selçuk Basa, "Aslında biz estetik cerrahi yapmıyoruz ama yaptığımız uygulamaların estetik sonuçları oluyor. Bunlarda da çok önemli gelişmeler var. Özellikle çene deformatilerinde yüzde doğuştan veya sonradan yaralanmalarla olan deformatilerdeki cerrahi uygulamalarda büyük gelişmeler var. Biz planladığımız ameliyatlarda yüzde, iskelette değişiklikler yapmak istiyoruz. Bunu bilgisayarda sanal ortamda deneyip, görüp simule ediyoruz. Bu da başarı şansını artırıyor. Daha iyi sonuçlar almamızı sağlıyor. Yapay zeka şu sıralarda çok konuşulan bir konu. Bu yapay zeka bizim branşımızda çok uzun süredir kullanılan bir şey. Tedavi edilen hastaların dataları birikiyor. Onlarla bizde sonuçları bilgisayar programlarında daha iyi tahmin edebiliyoruz" dedi. Açıklamanın ardından Prof. Dr. Basa, genç meslektaşlarına sunum yaptı.