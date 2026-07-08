ADÜ Hastanesi'nde aşırı sıcakların sağlık etkileri bilimsel projeyle incelenecek

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerini ortaya koymak ve bölgeye özel iklime duyarlı hastalık listesi oluşturmak amacıyla bilimsel proje başlatıldı.

Aydın Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Hastanesi'nde iklim değişikliği ve aşırı sıcakların sağlık üzerindeki etkilerinin bilimsel olarak değerlendirilmesine yönelik önemli bir proje hayata geçirildi. Halk Sağlığı Anabilim Dalı öncülüğünde ve farklı klinik branşların iş birliğiyle yürütülecek "Aşırı Sıcaklıklarla İlişkili Hastane Başvurularının Değerlendirilmesi ve İklime Duyarlı Hastalık Listesi Geliştirilmesi" projesi kapsamında ilk değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ADÜ Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Hilal Bektaş Uysal, Halk Sağlığı Anabilim Dalı öğretim üyeleri Prof. Dr. Emine Didem Evci Kiraz ve Araştırma Görevlisi Dr. Eda Çelik bir araya gelerek projenin yol haritasını belirledi. Uzun süredir hazırlıkları sürdürülen proje kapsamında, aşırı sıcak dönemlerinde hastaneye yapılan başvurular bilimsel veriler ışığında analiz edilecek. Elde edilecek veriler doğrultusunda bölgeye özgü "iklime duyarlı hastalık listesi" oluşturulması hedefleniyor. Proje ile koruyucu sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi, iklim değişikliğinin sağlık üzerindeki olumsuz etkilerinin daha etkin şekilde izlenmesi ve toplumun aşırı sıcakların oluşturabileceği sağlık risklerine karşı erken dönemde bilinçlendirilmesi amaçlanıyor. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı