Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kuruluşunun 6. yılında 9.3 milyon hastaya hizmet verdiğini açıkladı. Hastanenin önemi ve verdiği hizmetlerle ilgili sunum yapıldı.

Adana Şehir Hastanesi, 6 yılda 9.3 milyon hastaya hizmet verdi

ADANA - Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, hastanenin açıldığından bu yana 9.3 milyon hastaya hizmet verdiğini söyledi.

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi, kuruluşunun 6. yılı düzenlenen etkinlik ile kutlandı. Hastanenin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önemine ve verdiği hizmetlerle ilgili sunum yapıldı.

"9.3 milyon hastamız poliklinik hizmetlerimizden faydalandı"

Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mehmet Volkan Harput, hastaneyle ilgili bilgiler paylaştı. Harput, açıldığından bu yana 500 bine yakın hastanın yatarak tedavi gördüğünün kaydederek, "9.3 milyon hastamız poliklinik hizmetlerimizden faydalanmıştır. Günlük poliklinik hasta sayımız 10 binin üzerinde olduğu düşünülürse yatan hastalar, refakatçılar, 6 binin üzerinde çalışanlarımızla birlikte günlük yaya trafiğimiz 60 binin üzerindedir. Sağlıkta dijital dönüşüm programında en önde ilerleyen kurumlardan biriyiz" dedi.

Adana İl Sağlık Müdürü Halil Nacar da şehir hastanesinin önemine vurgu yaptı.

"Şehir hastaneleri güzel hizmet vermeye devam ediyor"

Programa katılan Adana Valisi Yavuz Selim Köşger de şehir hastanelerinin aslında büyük bir vizyonun eseri olduğunun altını çizerek, "Bizim milletimizin hizmetin en iyisine layık olduğu vizyonunun sonucudur. Sadece milletimiz değil ülkemizin en nitelikli, en donanımlı, en iyi eğitilmiş hekimleri ve sağlık çalışanlarının da en iyi fiziki mekanlarda çalışmaları vizyonunun bir eseri. 50-60 yıl önceden kalmış hastanelerle mukayese edildiğinde ne kadar modern, ne kadar gelişmiş, ne kadar hijyenik, ne kadar sıhhi, ne kadar güzel bir ortamda hizmet verildiğini aslında hizmetin önceki şeklinin gözümüzün önüne getirerek anlayabiliriz. Bu anlamda da şehir hastaneleri güzel hizmet vermeye devam ediyor" diye konuştu.

Konuşmaların ardından etkinlik kokteyl ile devam etti.