2,5 yaşındaki Ege Alp, lösemiyi ikinci kez yenmeyi bekliyor

Adana'da kök hücre nakli olduktan 6 ay sonra lösemi hastalığı yeniden nükseden ve tedaviye alınan 2,5 yaşındaki Ege Alp'i, hastane önünde bekleyen babası ve iki ablası yalnız bırakmıyor.

Halil ve Meryem Demir çiftinin 2,5 yaşındaki çocuğu Ege Alp'e, geçen yıl eylül ayında lösemi teşhisi konulduktan sonra özel bir hastanede tedaviye başlandı.

Babası Halil ve ablaları Ömür Nisa (6) ile Mina Demir'in (6) iliğinin Ege Alp'e yüzde 100 uyumlu çıkmasının ardından ilk nakil geçen yıl 11 Şubat'ta yapıldı.

Ablası Mina'dan yapılan naklin ardından hastalığı tekrar nükseden Ege Alp, özel hastanede izolasyona alındı.

Baba Halil ve ablaları Ömür Nisa ile Mina, ikinci ilik nakliyle ilgili izolasyon süreci devam eden Ege Alp'i görmek için her gün hastanenin önüne gidiyor.

Baba ve kızları, annesi Meryem ile pencereye çıkan Ege Alp'e el sallayarak, moral veriyor.

Ege Alp, ablası Ömür Nisa'dan 14 gün sonra gerçekleşecek kök hücre nakliyle tekrar sağlığına kavuşmayı bekliyor.

"Çocuğum bize çok bağımlı"

Komiser olan baba Halil Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, İzmir'de yaşadıkları dönemde ateşlenen Ege Alp'e gittikleri Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesinde lösemi teşhisi konulduğunu anlattı.

İlk kök hücre naklinin Acıbadem Adana Hastanesinde 11 Şubat 2021'de yapıldığını ifade eden baba Demir, yaklaşık 6 ay sonra hastalığın nüksettiğini belirtti.

Baba Demir, ikinci kök hücre nakli için Ege Alp'in tekrar hastaneye yatışının yapıldığını aktararak, "Çocuğum bize çok bağımlı. Bizi görmediğinde sürekli ağlıyor. Moral olsun diye sürekli hastanenin önüne gelerek görüşüyoruz. Bu süreçte sağ olsun ailem başta olmak üzere İl Emniyet Müdürümüz Doğan İnci ve Şube Müdürümüz Alptekin Erdoğan bizi hiç yalnız bırakmadı. Kan talebimi, meslektaşlarım sağ olsun anında yerine getiriyor." diye konuştu.

Oğlu iyileşene kadar her gün hastane önüne gelmeye devam edeceklerini dile getiren baba, herkesin kök hücre bağışında bulunmasını istedi.

Ege Alp'in ablası Ömür Nisa da kardeşine kök hücre vereceği için mutlu olduğunu söyledi.

Mina Demir de kardeşi Ege Alp'e daha önce kök hücre verdiğini anımsatarak, "Ege Alp'e iyileştiğinde istediği oyuncakları alacağım. Ona bir parti düzenleyeceğim. Onunla oyunlar oynayacağım." dedi.

"14 gün sonra nakil gerçekleşmiş olacak"

Acıbadem Adana Hastanesi Pediatrik Hematoloji Uzmanı ve Pediatrik Kemik İliği Transplantasyon Ünitesi Direktörü Prof. Dr. Ali Bülent Antmen de lösemi hastalığında nüksetme oranının yüksek olduğunu belirtti.

İlk kök hücre naklinin ardından 6 ay sonra hastalığı nükseden Ege Alp'in yeniden tedaviye alındığını anlatan Antmen, şunları kaydetti:

"Yeniden hastalığı kontrol altına almamız gereken ilaçlara başladık. Şanslıyız, iki kardeşi de nakil için tam uyumlu. Ona yeni bir hayat vermek için uğraşacağız. Şu anda transplantasyon ünitesine girdi, oldukça iyi vaziyette. Nakil için geriye doğru saymaya başladık. 14 gün sonra nakil gerçekleşmiş olacak. Nisa'nın kemik iliğinden kök hücreyi alacağız. Kesin sonuç alabileceğimiz yöntemle nakli gerçekleştireceğiz ve beklemeye başlayacağız."