Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

28 yaşındaki hemşire Zoe Bell'in ölümü, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Bell, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastanelerinde yoğun bir çalışma döneminin ardından hastalanmış ve gittiği acil serviste saatlerce bekledikten sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, 23 Aralık 2022'de Stoke Mandeville Hastanesi'nde yaşandı. Bell, boğaz ağrısı ve konuşma zorluğu şikayetiyle acile başvurdu. Erkek arkadaşı Phillip Ayres'in ifadesine göre, çift akşam 10'dan sonra hastaneye vardı ve Bell kısa süre sonra şiddetli göğüs ağrısı yaşamaya başladı.

Hemşireler Bell'i kontrol etmesine rağmen, durumunun ciddiyetini anlayamadılar. Gece boyunca bekleme alanında kalan Bell, kan öksürmeye başladı ve ağrıları arttı. Ancak yoğunluk nedeniyle yeterli ilgiyi göremedi.

Noel Arifesi sabahı saat 10'da nihayet bir doktor tarafından görülen Bell'in durumu hızla kötüleşti. Öğleden sonra yoğun bakıma alınan genç kadın, aynı akşam kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları, Bell'in ölüm nedeninin stafilokok septisemisi, bronkopnömoni ve influenzaya bağlı akut akciğer hasarı olduğunu ortaya koydu.

Bell'in erkek arkadaşı Ayres, "Zoe NHS'yi iyileştirme hayalleri kuruyordu, ama sistemin eksiklikleri onun hayatına mal oldu," dedi.

Bu trajik olay, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı personel eksikliği ve aşırı yoğunluk sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Soruşturma devam ederken, sağlık yetkilileri benzer olayların yaşanmaması için önlemler almaya çağrıldı.