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Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti
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İngiltere'de 28 yaşındaki hemşire Zoe Bell, NHS'de yoğun çalışma sonrası hastalandı. Acil serviste 12 saat bekletilen Bell, boğaz ağrısı ve konuşma zorluğuyla başvurmasına rağmen, durumunun ciddiyeti anlaşılamadı. Bekleme süresince kötüleşen Bell, kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti. Otopsi, ölüm nedenini septisemi ve akciğer hasarı olarak belirledi. Olay, İngiltere sağlık sistemindeki personel eksikliği ve aşırı yoğunluk sorunlarını yeniden gündeme getirdi, yetkilileri önlem almaya çağırdı.

28 yaşındaki hemşire Zoe Bell'in ölümü, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı zorlukları gözler önüne serdi. Bell, Ulusal Sağlık Hizmetleri (NHS) hastanelerinde yoğun bir çalışma döneminin ardından hastalanmış ve gittiği acil serviste saatlerce bekledikten sonra hayatını kaybetmişti.

Olay, 23 Aralık 2022'de Stoke Mandeville Hastanesi'nde yaşandı. Bell, boğaz ağrısı ve konuşma zorluğu şikayetiyle acile başvurdu. Erkek arkadaşı Phillip Ayres'in ifadesine göre, çift akşam 10'dan sonra hastaneye vardı ve Bell kısa süre sonra şiddetli göğüs ağrısı yaşamaya başladı.

Hemşireler Bell'i kontrol etmesine rağmen, durumunun ciddiyetini anlayamadılar. Gece boyunca bekleme alanında kalan Bell, kan öksürmeye başladı ve ağrıları arttı. Ancak yoğunluk nedeniyle yeterli ilgiyi göremedi.

Noel Arifesi sabahı saat 10'da nihayet bir doktor tarafından görülen Bell'in durumu hızla kötüleşti. Öğleden sonra yoğun bakıma alınan genç kadın, aynı akşam kalp yetmezliğinden hayatını kaybetti.

Otopsi sonuçları, Bell'in ölüm nedeninin stafilokok septisemisi, bronkopnömoni ve influenzaya bağlı akut akciğer hasarı olduğunu ortaya koydu.

Bell'in erkek arkadaşı Ayres, "Zoe NHS'yi iyileştirme hayalleri kuruyordu, ama sistemin eksiklikleri onun hayatına mal oldu," dedi.

Bu trajik olay, İngiltere'de sağlık sisteminin yaşadığı personel eksikliği ve aşırı yoğunluk sorunlarını tekrar gündeme getirdi. Soruşturma devam ederken, sağlık yetkilileri benzer olayların yaşanmaması için önlemler almaya çağrıldı.

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

Acil serviste 12 saat tedavi olmayı bekleyen genç hemşire, hayatını kaybetti

Haberler.com / Abdullah Teymur - Sağlık

Birleşik Krallık Acil Servis Zoe Bell Otopsi Sağlık Yaşam Dünya

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Yorumlar (6)

Murat Celik:

Bunları Türkiye'deki hastaneleri ve yönetimi kötüleyenlere göstermek lazım kralsın Reis İyi ki varsın sağlıkta 1 sırada Türkiye Cumhuriyeti

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Ser_hat:

İngiltere de sağlık sistemi bitmiş arkadaş

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A. S:

Badi'nin sağlık durumu böyle; ülkenizi öpüp başınıza koyun. Bu bir istisna değil, ancak Amerika ve diğer bazı ülkelerdeki sağlık sistemleri gerçekten berbat

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Sadık:

Vah zavallı yazık olmuş ,Chpli yıllarda ölen insanlar aklıma geldi, yegenimin bacağı koptu ,rezillik 14 yaşında gitti.

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Vatandaş:

3.derece ağır hasta değil olan annemi Ankara Üniversitesi İbni sina hastahanesin acil servisinde 5 gün tuttular ve yer yok diye yoğun bakıma almadılar . Akabinde kaybettik 5 gün bir hasta acil de tutulur mu ? Bizim de halimiz böyle

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Tamer:

Türkiyede her ?ey gülük gülüstanlık. Memlekette en ufak sorunu görmezden gelen bile haindir. Bize ne Ingiltereden!

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