ABD'li Bilim Adamı Mark Dicky'in Tahliyesine Başlanacak

Vali Pehlivan: "ABD'li bilim adamının tahliyesine yakında aşamalı olarak başlayacağız"

MERSİN - Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, ABD'li bilim adamı Mark Dicky'in son sağlık durumuyla ilgili, tahliyesine yakında aşamalı olarak başlanacağını söyledi.

Anadolu Speoloji Grubu Derneği'nin organizasyonunda Anamur ilçesi Sugözü Mahallesi'ndeki Morca Mağarası'nda araştırma yapan 4 ABD, 4 Türk, 4 Romanya ve 1 Macaristan vatandaşından oluşan ekipte yer alan bilim adamı ABD'li Mark Dicky, 3 Eylül'de bin 40 metre derinlikte mide rahatsızlığı geçirdi.

Dicky'in ekip arkadaşları, durumu yetkililere bildirip, yardım istedi. Bölgeye AFAD, AKUT ve UMKE ekipleri sevk edildi. Ekiplerin iletişime geçtiği Dicky, ilaçlarını kullandığını, durumunun iyi olduğunu belirtip, yardım talebini geri çekti. Ancak ekipler, tedbiren Dicky'e ulaşmak için çalışmalarını sürdürdü. Bölgeye, doktorların da aralarında olduğu profesyonel mağaracılar geldi. Doktorlar, Dicky'in bulunduğu alana indi. Bin 40 metre derinlikte tedavisine başlanan Dicky'e, 4 ünite kan verildi. Uygulanan tedaviye olumlu yanıt veren Dicky, ayağa kalktı.

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan bugün çalışmaları yerinde inceledi. Daha sonra gazetecilere konuşan Vali Pehlivan, "Mersin'e bağlı Morca Mağarasının yüzündeyiz. 3 Eylül tarih itibariyle burada bir mağaracılık faaliyeti gerçekleştirmek üzere 15 kişilik Türk ve yabancı kişilerden oluşan bir ekip gelmişti. Hem mağara dışında bir kamp kuruldu, hem de mağara içinde rahatsızlanan Amerikan vatandaşının bulunduğu noktada bir kamp kuruldu. Yapılan müdahalelerde durumunun giderek daha iyiye gittiği ve dün itibariyle de stabil hale geldiği, gün geçtikçe iyileştiği yönünde içerideki ekiplerden bilgi aldık. Tahliye için gerekli sistemlerimizi kurduk. Aşamalı olarak tahliye işlemini yapacağız. Tahliye işlemi zaman alacak. Çünkü Morca Mağarası dünyanın en derin mağaralarından birisi olarak kabul ediliyor. 1000 metrenin üstünde bir derinliğe sahip. Dolayısıyla ara istasyonlar oluşturulacak ve oralarda kamplar oluşturuldu. Şu anda 3 ana kamp, 7 aşamada bize verilen bilgilere göre bu tahliye sürecinde gerçekleştirilecek. Bugün itibariyle, son genel uzman arkadaşlarımızın verdiği bilgiye göre, tahliye sürecinde artık başlayabileceği bilgisi bizimle paylaşıldı. Ayrıca mağarada önceki yıllarda da yapılan çalışmalarda, mağaranın kendi özelliklerini, bacalarının, denizlerin keşfi ve bir takım bakteriyel biyolojik keşif çalışmaları yapılıyor. İnşallah kazasız belasız bu süreç tamamlanacak" ifadelerine yer verdi.