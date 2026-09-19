70 yaşındaki hastanın kalın bağırsağı Bitlis'te 7,5 saatlik kapalı ameliyatla alındı

Bitlis Devlet Hastanesi'ne makattan kanama şikayetiyle başvuran 70 yaşındaki hastanın kalın bağırsağında kanserle uyumlu kitle ve çok sayıda kanser öncüsü polip tespit edildi. Hasta, yaklaşık 7,5 saat süren kapalı yöntem ameliyatla sağlığına kavuştu.

Edinilen bilgilere göre, makattan kanama şikayeti bulunan N. Kandaş, Bitlis Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Yapılan endoskopik inceleme ve patolojik değerlendirmelerde, kalın bağırsağın sağ tarafında kanserle uyumlu kitle tespit edilirken, bağırsak boyunca çok sayıda kanser öncüsü polip bulundu. Bunun üzerine ameliyat kararı alınan Kandaş, kapalı yöntemle operasyona alındı. Karın bölgesinden açılan 5 küçük giriş kullanılarak gerçekleştirilen yaklaşık 7,5 saatlik operasyonla kalın bağırsağın tamamı alındı. Başarılı geçen ameliyatın ardından genel durumunun iyi olduğu belirtilen Kandaş, serviste takibe alındı. Hastanede gerçekleştirilen operasyon, ileri yaşta ve bağırsak boyunca yaygın poliplerin bulunduğu hastalarda kapalı cerrahi yöntemlerin uygulanabilirliğini de ortaya koydu.

Ameliyata ilişkin açıklamada bulunan Bitlis Devlet Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Ozan Korkmaz, "70 yaşındaki kadın hastamızın makattan kanama şikayetiyle yapılan endoskopik incelemesinde, kalın bağırsağının sağ tarafında patoloji sonucu kanser ile uyumlu tespit edilen bir kitle ve bunun haricinde tüm kalın bağırsağında kanser öncülü patoloji sonucu ile uyumlu olan birçok polip görülmesi üzerine hasta ve yakınlarıyla konuşarak hastamıza kalın bağırsağın alınması ameliyatını önerdik" dedi.

Uygulanan cerrahi yöntem hakkında bilgi veren Korkmaz, kanser taramalarının erken tanı açısından önemine dikkat çekerek, "Ameliyatımızda ileri laparoskopik, yani ileri kapalı teknik olan laparoskopik total kolektomi, yani kapalı teknikle kalın bağırsağın tamamının alınması cerrahisini uyguladık. Geride kalan ince bağırsağını makatın çıkışındaki 10 santimlik kalın bağırsak kısmına anastomoze ettik, yani birleştirdik. Hastamızı şu anda ameliyattan sonra şifa ile, genel durumu iyi olarak servisimizde takip etmekteyiz. Burada önemli olan nokta, Bakanlığımızın da belirlediği kanser tarama programları dahilinde bu tarz hastalarda erken tanı ve teşhiste taramaların vaktinde yapılmasıdır. Hastaların şifaya kavuşturulabilmesi için vatandaşlarımızın sadece hasta olduğunda değil, tarama ve kontrol amaçlı da hastanelerimize başvurması büyük önem teşkil etmekte. Bu açıdan bu hastamızı da inşallah şifaya kavuşturup bir sonraki süreçte vatandaşlarımıza da hizmet etmeye devam edeceğiz. Hastanemizde bu ameliyatları yapacak son teknoloji imkanlar mevcut" diye konuştu.

Ameliyatta görev alan sağlık çalışanlarına teşekkür eden Korkmaz, "Bu ameliyatta öncelikle bana eşlik eden sevgili meslektaşım Niyazi Sefa Koç'a, hastanın güvenle uyandırılmasında görev alan anestezi ekibimize, uzmanlarımıza, servis takibinde, endoskopi sürecinde ve ameliyat esnasında özveriyle çalışan tüm hemşire arkadaşlarıma çok teşekkür ederim. Hastamıza ve hasta yakınlarımıza da çok teşekkür ederim. Bizlere güvendi. Bu son derece zorlu ameliyat için kendisini bizlere teslim etti. Biz de elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Bundan sonra da çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Operasyonun zorlu bir cerrahi işlem olduğunu belirten Korkmaz, "Ameliyatımız yaklaşık 7,5 saat sürdü. Bu son derece zor, ileri laparoskopi, yani ileri tecrübe gerektiren bir kapalı teknik. Tüm kalın bağırsağın alınmasına dayanıyor. Başarılıydı. Kapalı olarak, yani 5 delikten karın boşluğuna girerek hastamızın kalın bağırsağını komple aldık. Geride kalan ince bağırsağını da kalın bağırsağın çıkışındaki 10 santimlik ansa anastomoze ettik, yani bağladık" şeklinde konuştu.

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Niyazi Sefa Koçak ise hastanın kendilerine makattan kanama şikayetiyle başvurduğunu belirterek, yapılan incelemelerde hastanın kalın bağırsağın sağ tarafında yerleşmiş olan bir kitle ve bütün kalın bağırsak boyunca yerleşmiş olan yaygın poliplerin mevcut olduğunu söyledi. Kalın bağırsağın alınmasını önerdiklerini ifade eden Koçak, hasta ve yakınlarına zorlu bir ameliyat olacağını anlattıklarını kaydederek şunları söyledi: "Bunun ciddi, riskli bir işlem olacağını fakat bizim bu işlemi burada gerçekleştirebileceğimizi anlattık. Buradaki teknolojik imkanlarımızın yeterli olduğunu ve cerrahi tecrübemizin yeterli olduğunu söyledik. Hasta da bizlere güvendi. Kendini önce Allah'a, sonra bizlere emanet etti. İşleme başladık. Ameliyatımız yaklaşık olarak 7,5-8 saat kadar sürdü. Kapalı yöntemle gerçekleştirdik. Kapalı yöntemle anastomozunu yaptık. Yani geri kalan dokuları birbirine bağladık" ifadelerini kullandı.

Hastanın ameliyat sonrası durumunun iyi olduğunu belirten Koçak, "Sonrasında hastamızı şifa ile takip ettik. Serviste şu an sorunsuz bir şekilde yemeğini yiyor, suyunu içiyor. Herhangi bir sıkıntımız yok. Bu cerrahi işlem, yani kapalı kanser ameliyatı, laparoskopik kanser ameliyatı, bu bölgede ilk defa yapılmış olup ciddi, riskli bir işlemdi. Bizler kendimize güvenerek bu işlemi uyguladık. Çok şükür bir sıkıntımız da yok şu anlık" diye konuştu.

Ameliyat olan hasta Kandaş ise sürekli ağrılarının olması üzerine hastaneye başvurduğunu belirtti. Hocaların ameliyat kararı verdiğini ifade eden Kandaş, şuan sağlık durumunun iyi olduğunu belirterek ameliyatı gerçekleştiren doktor ve personellere teşekkür etti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı